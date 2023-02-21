Здоров'я та краса

Магнітні бурі у березні 2023: як розпочнеться весна та як покращити самопочуття

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Лютого 2023, 14:30
Магнітні бурі у березні 2023 – календар небезпечних дат
Фото: Pexels

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