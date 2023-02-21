Магнітні бурі у березні 2023: як розпочнеться весна та як покращити самопочуття

Магнітні бурі у березні будуть середньої слабкості, їх буде незначна кількість. Весна практично розпочнеться з сонячного спалаху. Ми розповімо про магнітні бурі у березні 2023 та як полегшити їхній вплив на організм.
Ми часто чуємо про магнітні бурі та про те, що вони погіршують самопочуття. Але що це таке? Магнітні бурі — збурення магнітного поля Землі, які виникають через спалахи на Сонці.
Ці коливання негативно впливають на роботу систем зв’язку та здоров’я людини й інших живих організмів. Навіть незначне підвищення активності може позначитися на здоров’ї.
Найбільше відчути вплив магнітних бур можуть метеозалежні люди. Тож треба підготуватися до цих явищ заздалегідь, щоб не страждати від поганого самопочуття.
Полегшити самопочуття під час магнітних бур можна, якщо дотримуватися кількох простих правил:
Треба дотримуватися режиму сну, щоб зранку легко вставати з ліжка та починати свій робочий день. Раніше ми розповідали, чому важко прокидатися зранку та що з цим робити.
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