Магнітні бурі у березні 2023: як розпочнеться весна та як покращити самопочуття

Магнітні бурі у березні будуть середньої слабкості, їх буде незначна кількість. Весна практично розпочнеться з сонячного спалаху. Ми розповімо про магнітні бурі у березні 2023 та як полегшити їхній вплив на організм.

Що таке магнітна буря?

Ми часто чуємо про магнітні бурі та про те, що вони погіршують самопочуття. Але що це таке? Магнітні бурі — збурення магнітного поля Землі, які виникають через спалахи на Сонці.

Ці коливання негативно впливають на роботу систем зв’язку та здоров’я людини й інших живих організмів. Навіть незначне підвищення активності може позначитися на здоров’ї.

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Найбільше відчути вплив магнітних бур можуть метеозалежні люди. Тож треба підготуватися до цих явищ заздалегідь, щоб не страждати від поганого самопочуття.

Календар магнітних бур у березні

4 березня — перший сонячний спалах середньої інтенсивності;

12 березня очікується слабка хвиля магнітних бур — можна спостерігати погіршення апетиту та головні болі;

19 березня — магнітна буря середньої потужності;

31 березня — очікується ще одна буря середньої потужності, треба слідкувати за самопочуттям.

Як зменшити негативний вплив магнітних бур

Полегшити самопочуття під час магнітних бур можна, якщо дотримуватися кількох простих правил:

проводити більше часу на свіжому повітрі;

бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;

мати спокійний та стабільний сон;

приймати контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;

пити більше води.

Треба дотримуватися режиму сну, щоб зранку легко вставати з ліжка та починати свій робочий день. Раніше ми розповідали, чому важко прокидатися зранку та що з цим робити.

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