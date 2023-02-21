Здоровье и красота

Магнитные бури в марте 2023: как начнется весна и как улучшить самочувствие

Богдана Макалюк, редактор сайта 21 февраля 2023, 14:30
Магнітні бурі у березні 2023 – календар небезпечних дат
Фото: Pexels

Больше новостей
Місячний календар вдалих днів на лютий 2023: детально
Планирование — залог успеха: лунный календарь удачных дней на февраль 2023
путін звернення
Старая пленка агрессора: обращение Путина сегодня, главные тезисы и реакция Украины
Що таке інсульт та як його розпізнати
У тебя есть 4,5 часа! Рассказываем, что такое инсульт, как его распознать и оказать первую помощь
Пенсія
Перерасчет пенсий работающим пенсионерам 2023: будет ли повышение
Смотреть больше

Материалы по теме

Місячний календар вдалих днів на лютий 2023: детально
Планирование — залог успеха: лунный календарь удачных дней на февраль 2023
Як захистити себе від травм узимку: поради травматолога
Как избежать падений и травм во время гололеда: советы травматолога
Слабоалкогольне пиво: користь і шкода для здоров’я
Источник пробиотиков или негативных последствий? Вся правда о слабоалкогольном пиве
Чи треба видаляти аденоїди: симптоми збільшення аденоїдів
Удалять или лечить? Что такое аденоиды, почему они увеличиваются и какие симптомы

Видео
0:04:30
Народжувала під вибухи 24 лютого — щемлива історія Марії Карачун

Рожденные под взрывы 24 февраля. Щемящая история родов Марии из Днепра
0:02:53
Красногорівка на Донеччині: як живуть люди під постійними обстрілами
Живут в подвалах под постоянными обстрелами и не понимают, почему должны покидать свой дом! Какая ситуация в Красногоровке
0:09:55
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 21 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:02:56
Слов'янськ
Несокрушимый Донбасс: жизнь без света, под постоянными обстрелами, но с надеждой
0:03:43
Микита Жур’ян
Пережил ад и вернулся домой! История пограничника, который прошел оборону Змеиного и четыре российские колонии
0:03:03
Реабілітація військових
Поставят на ноги каждого: как реабилитируют ветеранов войны в Хмельницком
0:09:54
Виступ Байдена у Києві 20 лютого: рік минув, а Київ стоїть
Вы напоминаете, что свобода — бесценна! Сильная речь Байдена во время визита в Киев
0:07:54
Зеленский
“Мы можем и должны сделать так, чтобы 2023 стал годом победы”: Зеленский о визите Байдена в Украину
0:02:52
Байден у Києві: перші відео
Визит Джо Байдена в Киев: что известно и первые видео
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
Больше видео
Що таке інсульт та як його розпізнати
Читать дальше
У тебя есть 4,5 часа! Рассказываем, что такое инсульт, как его распознать и оказать первую помощь
Що подарувати мамі на день народження
Читать дальше
Для садовода, гостиной, спортивной и для отдыха: идеи подарков для мамы на день рождения

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь