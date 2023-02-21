Магнитные бури в марте 2023: как начнется весна и как улучшить самочувствие

Магнитные бури в марте будут средней слабости, их будет незначительное количество. Весна практически начнется с солнечной вспышки. Мы расскажем о магнитных бурях в марте 2023 и как облегчить их влияние на организм.

Что такое магнитная буря?

Мы часто слышим о магнитных бурях и о том, что они ухудшают самочувствие. Но что же это такое? Магнитные бури — возмущение магнитного поля Земли, возникающие из-за вспышек на Солнце.

Эти колебания оказывают негативное влияние на работу систем связи и здоровья человека и других живых организмов. Даже незначительное повышение активности может сказаться на здоровье.

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Больше всего ощутить влияние магнитных бурь могут метеозависимые люди. Поэтому нужно подготовиться к этим явлениям заранее, чтобы не страдать от плохого самочувствия.

Календарь магнитных бурь в марте

4 марта — первая солнечная вспышка средней интенсивности;

12 марта ожидается слабая волна магнитных бурь — можно наблюдать ухудшение аппетита и головные боли;

19 марта — магнитная буря средней мощности;

31 марта — ожидается еще одна буря средней мощности, нужно следить за своим самочувствием.

Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь

Облегчить самочувствие во время магнитных бурь можно, если следовать нескольким простым правилам:

проводить больше времени на свежем воздухе;

желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;

иметь спокойный и стабильный сон;

принимать контрастный душ, если нет проблем с сосудами;

пить больше воды.

Необходимо соблюдать режим сна, чтобы с утра легко вставать с кровати и начинать свой рабочий день. Ранее мы рассказывали, почему трудно просыпаться с утра и что с этим делать.

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