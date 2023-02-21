Магнитные бури в марте 2023: как начнется весна и как улучшить самочувствие

Магнитные бури в марте будут средней слабости, их будет незначительное количество. Весна практически начнется с солнечной вспышки. Мы расскажем о магнитных бурях в марте 2023 и как облегчить их влияние на организм.
Мы часто слышим о магнитных бурях и о том, что они ухудшают самочувствие. Но что же это такое? Магнитные бури — возмущение магнитного поля Земли, возникающие из-за вспышек на Солнце.
Эти колебания оказывают негативное влияние на работу систем связи и здоровья человека и других живых организмов. Даже незначительное повышение активности может сказаться на здоровье.
Больше всего ощутить влияние магнитных бурь могут метеозависимые люди. Поэтому нужно подготовиться к этим явлениям заранее, чтобы не страдать от плохого самочувствия.
Облегчить самочувствие во время магнитных бурь можно, если следовать нескольким простым правилам:
Необходимо соблюдать режим сна, чтобы с утра легко вставать с кровати и начинать свой рабочий день. Ранее мы рассказывали, почему трудно просыпаться с утра и что с этим делать.
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