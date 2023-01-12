Утро добрым бывает! Почему тебе трудно просыпаться и как это изменить

Если ты себя никак не можешь назвать ранней птичкой и всегда борешься с соблазном перенести будильник еще на десять минут, то этот материал точно для тебя.
Проблемы с пробуждением могут свидетельствовать о расстройствах сна и требовать изменения своего обычного образа жизни. Об этом говорит семейный врач Стейси Сэмпсон для издания Healthline.
Читай, почему тебе трудно просыпаться с утра, что с этим делать и как обнаружить недосыпание.
На это может быть несколько причин: неправильный образ жизни, заболевания или прием некоторых лекарств:
Врач дает советы, как лучше высыпаться и легче просыпаться:
Если же эти советы не помогают и все-таки просыпаться утром очень тяжело, то следует обратиться к сомнологу — врачу, работающему с расстройствами сна. Он продиагностирует состояние и может назначить соответствующую терапию.
Кроме тяжелого пробуждения, о недосыпании могут свидетельствовать:
Поэтому если у тебя постоянно есть эти симптомы, то стоит задуматься об изменении образа жизни, своей рутины перед сном и консультации со специалистом.
Когда мы спим, то производим гормон мелатонин, который необходим для поддержания биоритмов. Однако интересно, что получить его можно также из еды. Читай, как наладить режим сна.
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