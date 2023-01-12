Утро добрым бывает! Почему тебе трудно просыпаться и как это изменить

Если ты себя никак не можешь назвать ранней птичкой и всегда борешься с соблазном перенести будильник еще на десять минут, то этот материал точно для тебя.

Проблемы с пробуждением могут свидетельствовать о расстройствах сна и требовать изменения своего обычного образа жизни. Об этом говорит семейный врач Стейси Сэмпсон для издания Healthline.

Читай, почему тебе трудно просыпаться с утра, что с этим делать и как обнаружить недосыпание.

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Почему трудно просыпаться с утра

На это может быть несколько причин: неправильный образ жизни, заболевания или прием некоторых лекарств:

парасомния (сомнамбулизм, разговоры во сне, ночные кошмары); апноэ сна — временная остановка дыхания во сне; дефицит сна; стресс и тревога; депрессия; расстройства циркадного ритма; некоторые медикаменты, например антидепрессанты; хроническая боль.

Как улучшить пробуждение

Врач дает советы, как лучше высыпаться и легче просыпаться:

Соблюдай график сна . Если ложиться в постель и просыпаться постоянно в одно и то же время, то в конце концов ты будешь просыпаться в нужное время и без будильника. Однако исключений не должно быть ни в выходные, ни на праздники.

. Если ложиться в постель и просыпаться постоянно в одно и то же время, то в конце концов ты будешь просыпаться в нужное время и без будильника. Однако исключений не должно быть ни в выходные, ни на праздники. Береги свои циркадные ритмы : не употребляй кофеиносодержащие напитки меньше чем за шесть часов до сна, избегай длительного дневного сна, ограничивай употребление алкоголя и не пользуйся гаджетами перед сном.

: не употребляй кофеиносодержащие напитки меньше чем за шесть часов до сна, избегай длительного дневного сна, ограничивай употребление алкоголя и не пользуйся гаджетами перед сном. Клади будильник подальше от кровати . Так тебе придется вставать с кровати, чтобы выключить сигнал. А еще уменьшится риск повторного засыпания, которое усиливает дневную сонливость, снижает работоспособность и истощает.

. Так тебе придется вставать с кровати, чтобы выключить сигнал. А еще уменьшится риск повторного засыпания, которое усиливает дневную сонливость, снижает работоспособность и истощает. Разработай сбалансированное меню. Для здорового сна и бодрости днем нужно есть фрукты, овощи, цельнозерновые продукты (хлеб, крупы), а также блюда с высоким содержанием омега-3 (жирную рыбу, икру, семена, грецкие орехи, соевые бобы, льняное масло).

Регулярно выполняй физические упражнения . Активность улучшает сон и борется с бессонницей, чрезмерной сонливостью, тревогой и депрессией. Также подвижность увеличивает уровень энергии и уменьшает чувство усталости.

. Активность улучшает сон и борется с бессонницей, чрезмерной сонливостью, тревогой и депрессией. Также подвижность увеличивает уровень энергии и уменьшает чувство усталости. Гуляй при дневном свете. Это помогает привести циркадные ритмы в норму, а значит улучшить сон. Поэтому рекомендуется сразу после пробуждения открыть занавески и окно, а еще лучше — выйти на утреннюю прогулку.

Если же эти советы не помогают и все-таки просыпаться утром очень тяжело, то следует обратиться к сомнологу — врачу, работающему с расстройствами сна. Он продиагностирует состояние и может назначить соответствующую терапию.

Как обнаружить недосыпание

Кроме тяжелого пробуждения, о недосыпании могут свидетельствовать:

чрезмерное зевота; раздражительность; отсутствие мотивации; усталость; чрезмерная сонливость в течение дня; повышенный аппетит.

Поэтому если у тебя постоянно есть эти симптомы, то стоит задуматься об изменении образа жизни, своей рутины перед сном и консультации со специалистом.

Когда мы спим, то производим гормон мелатонин, который необходим для поддержания биоритмов. Однако интересно, что получить его можно также из еды. Читай, как наладить режим сна.

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