Здоровье и красота

Утро добрым бывает! Почему тебе трудно просыпаться и как это изменить

Елена Яковлева, редактор сайта 12 января 2023, 07:00
Чому важко прокидатись зранку та що з цим робити - поради лікаря
Фото: Pexels

Больше новостей
Місячний календар успішних днів на січень 2023
Когда планировать важные дела? Лунный календарь благоприятных дат на январь 2023
Іван Алєксєєв: історія веловолонтерів з Херсона
Стали ценными кадрами Красного Креста: как веловолонтеры помогали людям в Херсоне
Петиція про виключення Росії з ООН: що це таке та як підписати
Помоги украинским дипломатам! Как подписать петицию об исключении России из ООН
Гарбузовий чизкейк
Нежность, легкость, объедение! Рецепт тыквенного чизкейка
Смотреть больше

Материалы по теме

Як розпізнати суїцидальну поведінку і допомогти людині
Не глупость, а крик о помощи! Как распознать суицидальное поведение и поддержать человека
Контрацепція - які методи бувають, плюси, мінуси
Теряешься в разнообразии методов контрацепции? Гинеколог рассказала об основных видах, их преимуществах и недостатках
Алкоголь і ліки: чи можна їх пити разом і що буде
Один бокал ничего не изменит? Можно ли пить алкоголь вместе с лекарствами — ответ врачей
Як недостача води в організмі впливає на роботу мозку
Повышение чувства гнева, растерянности и усталости. Как наш мозг реагирует на нехватку воды

Видео
Петиція про виключення Росії з ООН: що це таке та як підписати

Помоги украинским дипломатам! Как подписать петицию об исключении России из ООН
Карта бойових дій в Україні 12.01.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 12 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Соледар: бої за місто та чи можливе оточення українських військових
Что происходит в Соледаре — ситуация в городе сегодня, цель россиян и задачи ВСУ
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 11 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:00:58
Перехваченные разговоры
Мужчин забирали, а женщин — насиловали и убивали: вся правда о “русском мире” из перехваченных разговоров
0:13:13
Скільки ракет ще лишилося в Росії: яка їхня якість
Залезли глубоко в неприкосновенный запас! Почему не все российские ракеты долетают до Украины и много ли их осталось
0:01:16
Обстріл Очакова 9 січня: Віталій Кім розповів, куди влучили окупанти
Дорогими ракетами — по минам Второй мировой. Ким про обстрел Очакова и “успех” россиян
0:07:36
Соледар зараз: бої за місто та новини з Соледару сьогодні 10.01.2023
Соледар под мощным штурмом! Ситуация в городе, тактика оккупантов и почему они поменяли свой фокус
0:03:37
Ферма в Черкассах
Хозяйство, которое нельзя остановить: как выживают фермы при отключениях
0:03:21
Полезные сладости для ВСУ
По секретному рецепту! Как делают энергетические сладости для ВСУ
Больше видео
церковні свята у січні 2023
Читать дальше
Сочельник, Рождество и Крещение: какие церковные праздники будут отмечать в январе 2023 года
Контрацепція - які методи бувають, плюси, мінуси
Читать дальше
Теряешься в разнообразии методов контрацепции? Гинеколог рассказала об основных видах, их преимуществах и недостатках

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь