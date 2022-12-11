Для здоровья и спокойствия — как восстановить режим сна и откуда брать мелатонин

Для нормальной работы гормонов, природной детоксикации организма и правильного функционирования иммунной системы человеку нужен здоровый сон.
Когда мы спим, то производим гормон мелатонин, который доносит органам и тканям тела информацию о нормальности биоритмов.
Фуд-терапевт и нутрициолог Анастасия Голобородько рассказала, как наладить режим сна и из каких продуктов можно получить дополнительный мелатонин.
Неправильный образ жизни, постоянный стресс, работа в вечернее и ночное время приводят к нарушениям спящего режима. А это имеет серьезные последствия для здоровья.
Нарушается гормональный каскад, восстановление, ухудшается природный детокс и утилизация отходов, повышается риск хронических заболеваний и иммунной дисфункции, — объясняет эксперт.
Нарушается гормональный каскад, восстановление, ухудшается природный детокс и утилизация отходов, повышается риск хронических заболеваний и иммунной дисфункции, — объясняет эксперт.
Начать восстанавливать режим сна нужно с того, чтобы отграничивать место для сна и отдыха. Это значит, что не стоит в постели читать новости, работать за ноутбуком, играть, есть и т.д. Иначе мозг будет ассоциировать спальню с местом для активной деятельности.
Что еще поможет наладить сон:
Если ты будешь ежедневно соблюдать эти рекомендации, то не будешь тратить время и усилия на то, чтобы уснуть.
Гормон сна мелатонин — это еще и противовоспалительная и антиоксидантная молекула. Она эффективно снижает проницаемость сосудов, уменьшает тревогу, улучшает качество сна.
Мелатонин даже был введен в протоколы восстановления после COVID-19 и нейродегенеративных заболеваний.
Голобородько рассказывает, что для получения достаточного количества мелатонина нужно употреблять:
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