Для здоровья и спокойствия — как восстановить режим сна и откуда брать мелатонин

Для нормальной работы гормонов, природной детоксикации организма и правильного функционирования иммунной системы человеку нужен здоровый сон.

Когда мы спим, то производим гормон мелатонин, который доносит органам и тканям тела информацию о нормальности биоритмов.

Фуд-терапевт и нутрициолог Анастасия Голобородько рассказала, как наладить режим сна и из каких продуктов можно получить дополнительный мелатонин.

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Как наладить режим сна

Неправильный образ жизни, постоянный стресс, работа в вечернее и ночное время приводят к нарушениям спящего режима. А это имеет серьезные последствия для здоровья.

Нарушается гормональный каскад, восстановление, ухудшается природный детокс и утилизация отходов, повышается риск хронических заболеваний и иммунной дисфункции, — объясняет эксперт.

Начать восстанавливать режим сна нужно с того, чтобы отграничивать место для сна и отдыха. Это значит, что не стоит в постели читать новости, работать за ноутбуком, играть, есть и т.д. Иначе мозг будет ассоциировать спальню с местом для активной деятельности.

Что еще поможет наладить сон:

прохладная, хорошо проветренная комната;

максимальная темнота;

тяжелое одеяло;

техники дыхания;

прогулка перед сном;

засыпание до полуночи.

Если ты будешь ежедневно соблюдать эти рекомендации, то не будешь тратить время и усилия на то, чтобы уснуть.

Как получать мелатонин из продуктов

Гормон сна мелатонин — это еще и противовоспалительная и антиоксидантная молекула. Она эффективно снижает проницаемость сосудов, уменьшает тревогу, улучшает качество сна.

Мелатонин даже был введен в протоколы восстановления после COVID-19 и нейродегенеративных заболеваний.

Голобородько рассказывает, что для получения достаточного количества мелатонина нужно употреблять:

фрукты (клубнику, виноград, кислую вишню);

овощи (томаты, сладкий перец и паприку, грибы);

бобовые, орехи и семена (проростки сои, пророщенный маш, чечевицы, фисташки);

травы (шлемник, зверобой);

масла (льняное сыродавленное);

зерна (старые сорта кукурузы, нешлифованный рис);

животное (яйца, жирную рыбу, птицы тушкой (то есть с кожурой, связками, хрящами), цельное молоко, желательно не гомогенизированное).

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