Как поза для сна влияет на наше здоровье: советы, которые помогут просыпаться без боли

Сон помогает нашему организму восстановиться. Именно поэтому следует соблюдать режим сна, а также выбирать правильные и удобные подушки и матрасы.

Часто можно проснуться с утра и почувствовать боль в спине или шее, на это тоже влияет поза сна. Как улучшить свой сон благодаря позе для сна рассказала доктор Триша Пасрика для The Washington Post.

Как улучшить свою позу для сна

Врач советует положить подушку под нижнюю часть тела, чтобы улучшить свой сон.

Как улучшить сон тем, кто спит на боку

Нужно немного согнуть ноги и положить подушку между ними, чтобы помочь выровнять спину. Это также уменьшает давление на бедра и колени. Затем нужно положить руку, которая оказалась на кровати, на противоположное плечо, чтобы “обнять” другую руку.

Такая поза лучше поддерживает шею и спину. Если не делать этой поддержки и спать на боку, утром можно почувствовать боль в шее.

Как улучшить сон тем, кто спит на спине

Надо положить подушку под колени. Это помогает расслабить мышцы спины, поддерживая ее естественную кривую во время сна.

Как улучшить сон тем, кто спит на животе

Чтобы улучшить сон на животе, следует положить одну подушку под таз. Это может снизить нагрузку на нижнюю часть спины, оказывая поддержку в той части, где позвоночник прогибается.

Но в этом случае нужно брать тонкую подушку, чтобы минимизировать нагрузку на шею и помочь сохранить проходимость дыхательных путей.

Если у человека апноэ сна, сердечная недостаточность или застой в носовых ходах, Триша рекомендует поднять головную часть кровати на 30-60°, используя дополнительную подушку или две. По ее словам, это поможет обратному движению носовой жидкости.

Конечно, привыкнуть к новой позе сна может быть сложно. Для этого понадобится время. Но это может помочь в борьбе с болью после сна.

Как разные позы сна влияют на наше здоровье

Сон на спине

Спать на спине является худшим решением для людей с апноэ. Считается, что сон на спине может привести к закрытию дыхательных путей.

В то же время, сон на спине рекомендован для младенцев. Также он может быть полезен в борьбе с морщинами. Ведь часто люди, спящие на боку или на животе, провоцируют быстрое возникновение морщин из-за того, что лицо сжимается с подушкой.

А еще сон на спине — одна из лучших поз для выравнивания позвоночника и равномерного распределения давления на суставы.

Сон на боку

Сон на боку больше всего влияет на наши плечевые суставы. Они могут болеть, со временем может ощущаться дискомфорт.

Но эта поза может помочь, если ночью возникла изжога. В таком случае кислота в меньшем количестве попадает из желудка в пищевод у спящих на левом боку по сравнению с теми, кто спит на правой стороне или на спине. Следует отметить, что симптомы рефлюкса могут проявляться не только как изжога (жжение в груди), но и как неестественный кашель, который может разбудить ночью.

Сон на животе

Сон на животе может повысить боли в спине. В этой позе человек поворачивает шею на 90° и оказывает давление на позвоночник. Чтобы немного помочь, можно попытаться изменить положение подушки, это поможет избежать дополнительной нагрузки на шею и спину.

Иногда нам хочется вздремнуть днем, это следует делать, ведь это полезно. Ранее мы рассказывали, какую пользу несет дневной сон.

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