Лунный посевной календарь на март 2023 года: когда лучше заниматься садоводством

Приход весны активизирует и огородные дела. Работы как дома, так и в теплицах много, поэтому нужно заранее спланировать свой график высаживания и ухода за растениями.
В этом тебе поможет лунный посевной календарь садовода-огородника на март 2023 года. Он ориентируется на фазы луны, ведь они могут как положительно, так и отрицательно влиять на рост растений.
Луна в марте будет такой:
В эти дни можно высаживать:
Хотя эти дни считаются не очень благоприятными для посевных работ, все же можно разрыхлить почву, обрезать деревья, а также посадить салат, фенхель и базилик в теплице.
В этот день отлично заняться посевом декоративных растений. Их можно поливать, подкармливать и обрабатывать натуральными средствами от болезней и вредителей.
Во время полнолуния заниматься растениями не рекомендуется.
Эти дни будут очень благоприятны для всех видов садоводства. К примеру:
В эти дни, особенно на новолуние 22 марта, не стоит заниматься огородничеством и садоводством. Однако все же простейшие процедуры (прополка, окучивание растений, обрабатывание растений от вредителей) выполнять можно.
В общем, в эти дни можно выполнять любую работу, кроме опрыскивания растений химикатами. Рекомендуется сеять зелень, помидоры, различные виды капусты, баклажаны, болгарский перец, огурцы, фасоль, горох и однолетние цветы.
Также можно проводить санитарные дела в саду (прививать и обрезать растения, вносить минеральные удобрения и т.п.).
В этот день лучше активно не работать с растениями, но можно подготовить грядки для будущих посадок и привести огород в порядок.
Весна практически начнется с солнечной вспышки. Магнитные бури в марте 2023 года могут повлиять на твое самочувствие, поэтому к ним лучше подготовиться заранее. Читай, когда можно ожидать волнения магнитного поля Земли.
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