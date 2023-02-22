Лунный посевной календарь на март 2023 года: когда лучше заниматься садоводством

Приход весны активизирует и огородные дела. Работы как дома, так и в теплицах много, поэтому нужно заранее спланировать свой график высаживания и ухода за растениями.

В этом тебе поможет лунный посевной календарь садовода-огородника на март 2023 года. Он ориентируется на фазы луны, ведь они могут как положительно, так и отрицательно влиять на рост растений.

Месячный посевной календарь на март 2023

Благоприятные дни для посева:

1 марта;

2 марта;

3 марта;

6 марта;

8 марта;

9 марта;

10 марта;

11 марта;

12 марта;

13 марта;

14 марта;

15 марта;

16 марта;

17 марта;

24 марта;

25 марта;

26 марта;

27 марта;

28 марта;

29 марта;

30 марта.

Неблагоприятные дни для посева:

4 марта;

5 марта;

7 марта;

18 марта;

19 марта;

20 марта;

21 марта;

22 марта;

23 марта;

31 марта.

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Луна в марте будет такой:

растущая — с 1 по 6 число и с 23 по 31;

полнолуние придется на 7 марта;

щербатая — с 8 по 21 число;

новолуние — 22 марта.

Посевной календарь на март 2023 — подробно

1-3 марта

В эти дни можно высаживать:

перец;

помидоры;

огурцы;

баклажаны;

капусту (белокочанную, савойскую, брокколи, кольраби);

однолетние цветы;

картофель (в южных регионах).

4-5 марта

Хотя эти дни считаются не очень благоприятными для посевных работ, все же можно разрыхлить почву, обрезать деревья, а также посадить салат, фенхель и базилик в теплице.

6 марта

В этот день отлично заняться посевом декоративных растений. Их можно поливать, подкармливать и обрабатывать натуральными средствами от болезней и вредителей.

7 марта

Во время полнолуния заниматься растениями не рекомендуется.

8-17 марта

Эти дни будут очень благоприятны для всех видов садоводства. К примеру:

высаживания декоративных растений, многолетних и однолетних цветов;

ухода за домашними и тепличными растениями;

посева рассады капусты, огурцов, сельдерея, спаржи, лука-порея, болгарского перца, ранней редиски;

прививки деревьев, обрезки, подкормки, обработки органическими удобрениями, разрыхления почвы в саду и огороде и т.д.

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18-23 марта

В эти дни, особенно на новолуние 22 марта, не стоит заниматься огородничеством и садоводством. Однако все же простейшие процедуры (прополка, окучивание растений, обрабатывание растений от вредителей) выполнять можно.

24-30 марта

В общем, в эти дни можно выполнять любую работу, кроме опрыскивания растений химикатами. Рекомендуется сеять зелень, помидоры, различные виды капусты, баклажаны, болгарский перец, огурцы, фасоль, горох и однолетние цветы.

Также можно проводить санитарные дела в саду (прививать и обрезать растения, вносить минеральные удобрения и т.п.).

31 марта

В этот день лучше активно не работать с растениями, но можно подготовить грядки для будущих посадок и привести огород в порядок.

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