Увесь урожай загине? Аграрії Запорізької області залишилися без води для поливу

Постійні обстріли та майже цілковите зневоднення на тлі шаленої спеки. У такому екстремальному режимі виживають аграрії та жителі селища Приморське, що під Запоріжжям. Читай у матеріалі про спад урожаю після підриву ГЕС.

Зневоднення на тлі шаленої спеки: спад урожаю після підриву ГЕС

Раніше аграрії видобували технічну воду для зрошення сотень гектарів полів та городини на присадибних ділянках з Каховського водосховища. А після того, як росіяни його знищили — опинились у побутовій та виробничій скруті.

Геть виснаженим спекою полем агроном пан Руслан прямує до пересувної зрошувальної системи, що може охопити 90 га. Нині вона просто бовваніє посеред соняшника, бо снарядами перебиті троси.

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Пошарпане обладнання, кажуть аграрії, півбіди. Ця агромісцина живилася від Каховського водосховища. Поливу тут зараз немає.

Немає в господарстві поливної води, технічної. Ми зараз не займаємося поливом. На жаль, ця проблема стала серйознішою, тепер надії на воду немає, — каже агроном Руслан Боровський.

Попри шалену спеку пан Сергій збирає врожай рапсу. На ці 120 га зневоднення не вплинуло через рясні дощі. Староста селища Приморське, що знемагає від спеки на березі колишньої Каховки, каже, води для поливу городини вже немає.

Питну воду люди, а їх тут майже 2,5 тис., видобувають зі свердловин, коли є електрика.

Ідуть обстріли, інколи залітає на лінії електромережі. Тиждень тому в нас почалися проблеми, згоріли насоси, які подавали нам воду, — каже староста села Олег Максименко.

Андрій веде городом до колодязя, який колись був повний води. Після знищення росіянами Каховського водосховища нині вода залишилася тільки на дні. Чоловік сподівається, що на городі виживуть картопля та цибуля, на іншому можна ставити хрест.

На місці Каховського водосховища тепер безплідна пустеля. Від того в місцевих крається серце.

Тут дитинство пройшло, риби було скільки, всього було, — розповідає місцевий житель Андрій.

Аграрії ж сподіваються на погоду, що після шаленої спеки підуть рясні дощі. Самі також обіцяють докласти зусиль, щоб уберегти майбутній врожай.

Раніше ми розповідали, розорились чи збагатились українські аграрії на ринку ЄС.

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