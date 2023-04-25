Економія
Ексклюзив

Розорились чи збагатились? Чи заробили українські аграрії на ринку ЄС та як вплинуть зернові заборони на нашу економіку

Даніела Долотова, редакторка сайту 25 Квітня 2023, 07:00
імпорт зерна
Фото: Pexels, Unsplash

Ексклюзиви
Маріуполь
“Всі мої емоції лишилися у Маріуполі”. Історія дівчини, яка пройшла фільтрацію та свідчила на трибуналі про злочини РФ
Лубриканти: навіщо потрібні, види, поради до використання
Водні, силіконові чи олійні: як обрати лубрикант для безпечного сексу та зачаття дитини
Розорились чи збагатились? Чи заробили українські аграрії на ринку ЄС та як вплинуть зернові заборони на нашу економіку
Кошик вегетаріанця й вегана: все про харчування без насилля
Дитина хворіє
Як зберегти теплі стосунки в родині, коли дитина важкохвора — розбір психолога
Дивитись більше

Більше новин
Окупанти атакували зону Каховського водосховища: що відомо
Під ударом — зона Каховського водосховища. Рятувальники розповіли про обстріли
антипрегарне покриття
Щоб не викинути в смітник: чому не можна мити антипригарний посуд в посудомийці
Вибухи у Куп'янську сьогодні: що відомо про обстріл міста 25.04.23
Окупанти вдарили С-300 по музею в центрі Куп’янська: під завалами перебувають люди
День доньки
День доньки 2023: дата, історія та традиції свята
Дивитись більше

Матеріали по темі

Окупанти атакували зону Каховського водосховища: що відомо
Під ударом — зона Каховського водосховища. Рятувальники розповіли про обстріли
Вибухи у Куп'янську сьогодні: що відомо про обстріл міста 25.04.23
Окупанти вдарили С-300 по музею в центрі Куп’янська: під завалами перебувають люди
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
ЗСУ зачищають передову лінію лівого берега Дніпра: що відомо
ЗСУ почали зачистку передової смуги на лівому березі Дніпра – Гуменюк

Відео
0:04:25
Окупанти атакували зону Каховського водосховища: що відомо

Під ударом — зона Каховського водосховища. Рятувальники розповіли про обстріли
0:11:00
ЗСУ зачищають передову лінію лівого берега Дніпра: що відомо
ЗСУ почали зачистку передової смуги на лівому березі Дніпра – Гуменюк
Карта бойових дій в Україні
Армія росіян деградує та втрачає можливості наступу: карта бойових дій в Україні 25 квітня в режимі онлайн
карта бойових дій
Наступ ворога на кількох напрямках і крадіжка збіжжя: карта бойових дій в Україні 24 квітня
0:03:56
нові трамваї у Києві
Новий дизайн, просторий салон, клімат контроль та зарядки для гаджетів: де у Києві з’явились нові трамваї
0:02:47
навчання військових у Львові
Знайти себе у мирному житті: у Львові безкоштовно навчають поранених бійців
0:05:05
Розорились чи збагатились? Чи заробили українські аграрії на ринку ЄС та як вплинуть зернові заборони на нашу економіку
Думав, стрибати чи ні! Страшні спогади після трагедії у багатоповерхівці Одеси та що з будівлею зараз
карта бойових дій 23.04.2023
ЗСУ завдали вісім ударів по районах зосередження окупантів: аналітика ISW та карта бойових дій в Україні 23 квітня
0:03:08
Митець з Люксембурга навчає українських дітей мистецтва кераміки
Об’єднав дітей з усього світу заради миру: митець з Люксембурга створює керамічне панно про Україну
0:03:03
Історія волонтера Сергія з Оріхова: допомагає виживати у місті
Допомагає людям, що лишилися без води, електрики та газу, бо це по-людськи! Історія волонтера з Оріхова
Більше відео
Вибухи у Куп'янську сьогодні: що відомо про обстріл міста 25.04.23
Читати далі
Окупанти вдарили С-300 по музею в центрі Куп’янська: під завалами перебувають люди
Чи можна купати дитину при температурі
Читати далі
Чи можна купати дитину під час хвороби — відповідає педіатр

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь