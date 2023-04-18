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Причини та небезпеки: Словаччина, Польща та Угорщина оголосили про припинення імпорту зернових з України

Даніела Долотова, редакторка сайту 18 Квітня 2023, 16:00
імпорт зерна з України
Фото: Unsplash

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