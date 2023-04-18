Причини та небезпеки: Словаччина, Польща та Угорщина оголосили про припинення імпорту зернових з України

Україна завжди була одним з найбільших постачальників зернових у Європі. Однак російська збройна агресія та блокування портів зупинили поставки українського збіжжя покупцям, через що постраждала не лише економіка нашої держави, але й інших країн.

Через це Словаччина, Польща та Угорщина оголосили про припинення імпорту зернових з України, щоб захистити власний аграрний сектор.

Причини припинення імпорту зерна з України

Спочатку під загрозою голоду опинились жителі африканських країн. Розв’язати цю проблему намагались за допомогою скасування тарифів та квот на ввезення українського зерна в ЄС, аби створити певний коридор для збіжжя. Однак стався збіг факторів, що спричинив зниження цін на зернові у деяких європейських країнах. Через це почалися протести серед фермерів.

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Аграрії заявляють, що через скасування тарифів та квот на ввезення українського зерна в ЄС, частина імпортованого продукту залишається на внутрішньому ринку сусідніх держав, що призводить до демпінгу (зниження, — ред.) цін. А отже, місцевим фермерам практично неможливо реалізувати свій товар.

Видання Reuters зауважує, що причина зниження вартості зернових полягає саме у великій кількості імпортованого українського продукту, що стало коштувати менше, ніж зерно з ЄС.

Однак агроекспертка Ольга Трофімцева у коментарі Європейській правді зазначила, що зниження цін на зернові є загальносвітовим трендом. Тому зменшення вартості на цей вид продукції відбулось через збіг низки факторів, що дало підставу східноєвропейським фермерам шукати причини зниження цін саме в українському зерні.

На жаль, європейські фермери особливо не відслідковують світову кон’юнктуру ринків і не дивляться, наскільки ціна піднялась чи знизилась на провідних аграрних біржах.

Польща

Польща минулоріч була першою країною, яка заявила, що готова стати хабом для української аграрної продукції. Однак чи не одразу польські фермери висловили своє занепокоєння таким рішенням. Та серйозність ситуації підкреслили саме протести аграріїв у 2023 році, коли з’явились погрози зірвати візит президента України Володимира Зеленського до Польщі.

І попри те, що польські фермери все ж цього не зробили, 5 квітня міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик був вимушений подати у відставку. Таке рішення знову дало сигнал як польській владі, так і українській, що необхідно розпочати конструктивний діалог.

Вже 15 квітня уряд Польщі заявив, що заборонить ввезення зернових з України до 30 червня, аби захистити інтереси польських фермерів. Про це повідомив голова партії Право і справедливість Ярослав Качинський.

— Це в інтересах польського села, Польщі, а також України. Тому що це не в інтересах наших друзів (українців, — ред.), щоб Польща занурилась у кризу, а її люди змінили політику радикальної підтримки України на протилежну. Тому було ухвалене рішуче, але важке рішення.

Водночас у заяві йдеться й про те, що Польща готова розв’язати питання поставок зерна з України через міждержавну угоду. Також Ярослав Качинський зазначив, що найближчими днями польська сторона готова розпочати переговори, щоб врегулювати питання.

Ми є і залишаємося друзями та союзниками України без найменших змін. Ми її підтримуємо і будемо продовжувати це робити.

16 квітня міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда додав, що заборона імпорту зерна з України стосується також і транзиту через територію Польщі в треті країни.

У Міністерстві аграрної політики та продовольства України зазначили, що таке рішення суперечить нещодавнім домовленостям. Вони передбачали створення транзитної зони до 1 липня 2023 року для чотирьох українських культур, зокрема пшениці, кукурудзи, насіння соняшника та ріпаку.

Тому Україна пропонує найближчими днями узгодити з польською стороною новий Меморандум про взаєморозуміння. Він має врахувати інтереси як України, так і Польщі, та врегулювати питання транзиту української продукції.

Угорщина

15 квітня Угорщина також тимчасово заборонила імпорт зернових та олійних культур з України до 30 червня, щоб підтримати інтереси угорських фермерів. Про це заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь.

На думку посадовця, якщо продовжити імпортувати українську продукцію, то це може завдати серйозної шкоди сільському господарству Угорщини. Однак Іштван Надь зауважив, що наразі це лише тимчасове рішення, поки не знайдуться нові рішення, аби убезпечити місцевих виробників.

Словаччина

Наступною країною, яка тимчасово відмовиться від імпорту українських зернових культур, стала Словаччина. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Едуард Геґер.

Посадовець також зазначив, що 17 квітня мало відбутись засідання робочої групи з питання ввезення української продукції. Та про результати прем’єр-міністр Словаччини поки не повідомив.

Така заява з’явилась після рішення Міністерства сільського господарства Словаччини, яке 13 квітня розпорядилось заборонити обробку імпортованого з України зерна та продаж українських зернових в країні.

Болгарія

Також про можливість заборони імпорту українського зерна заявив міністр сільського господарства Болгарії Явор Гечев.

Інтереси Болгарії повинні бути захищені. Крім того, тепер, коли дві країни вже запровадили таке обмеження, якщо ми не відреагуємо, накопичення на території Болгарії можуть стати ще більшими.

Реакція Європейської комісії на заборони

Одразу після оголошень Польщі та Угорщини про заборону імпорту зерна з України, Європейська комісія засудила таке рішення.

Прес-секретар Єврокомісії заявив виданню Reuters, що торгова політика — це компетенція ЄС. А отже, односторонні дії будь-якої країни неприйнятні.

У такі складні часи вкрай важливо координувати та погоджувати всі рішення всередині ЄС.

Наслідки заборони імпорту зерна з України

За словами Ольги Трофімцевої, наразі прослідковується певна тенденція у вимогах європейських фермерів, з яких можна зробити висновок — аграрії прагнуть отримати субсидії для себе. Тобто, якщо місцеві виробники отримають додаткову допомогу, то потенційно ситуація може вирішитись.

Фактично, зараз іде процес торгу.

Однак більшу небезпеку несуть заяви Угорщини, прем’єр-міністр якої говорить про нібито низьку якість українських продуктів.

Такі заяви можуть призвести до “тихого” саботажу щодо українського експорту.

Та на думку експертки, якби це було правдою, то український продукт просто не купували б або принаймні покупці вже звернулися б зі скаргами, а не продовжували закупки.

Тому для України зараз важливо сприяти діалогу з країнами ЄС, зокрема Польщею, щоб досягти порозуміння та сприяти розвитку партнерських відносин.

Крім того, цю кризу можна використати, щоб напрацювати нові рішення щодо реформи аграрної політики ЄС, які сприятимуть інтеграції України у європейський ринок.

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