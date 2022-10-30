Світ

Зрив Росією “зернової угоди”: справжні причини такого кроку та реакція України і світу

Олена Яковлєва, редакторка сайту 30 Жовтня 2022, 13:20
Зрив Росією “зернової угоди”: справжні причини такого кроку та реакція України і світу

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