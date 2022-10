Зрив Росією “зернової угоди”: справжні причини такого кроку та реакція України і світу

Учора, 29 жовтня, зранку пролунали гучні вибухи в Севастополі в тимчасово окупованому Криму.

Після цього Міністерство оборони Росії оголосило про вихід із “зернової угоди”, у рамках якої збіжжя з українських портів експортували за кордон.

Але чи дійсно ці дві події мають причинно-наслідковий зв’язок, як це намагається подати Росія? Та якою була реакція України та світу на рішення Кремля? Читай у матеріалі.

Що сталось у Севастополі 29 жовтня

Версія Росії

Міноборони Росії повідомило, що 29 жовтня о 04:20 були атаковані “кораблі Чорноморського флоту та цивільні судна, які перебували на зовнішньому та внутрішньому рейдах пункту базування Севастополь”.

Про масштаби пошкодження кораблів ЧФ наразі невідомо. РФ стверджує, що обстріли завдали незначних ушкоджень тральнику Іван Голубець і захисному бар’єру в південній бухті.

Хоча на відео з місця подій у соцмережах видно, що постраждав щонайменше один фрегат типу Григорович. За неофіційними даними, у результаті атаки могли бути пошкоджені три російські кораблі, зокрема й фрегат Адмірал Макаров, який став флагманом ЧФ РФ після втрати крейсера Москва.

Ця інформація офіційно не підтверджена.

Росія традиційно заперечує таку інформацію та звинувачує Україну в проведенні “терористичного акту” проти кораблів, які нібито охороняють безпеку “зернового коридору”.

Того ж дня МЗС Росії оголосило, що РФ призупинила на невизначений термін свою участь у міжнародній ініціативі щодо експорту зерна з України за посередництва ООН.

При цьому варто сказати, що Україна не укладала жодних домовленостей з Росією. Підписантами угоди є РФ, ООН та Туреччина.

Ukraine released a video from today’s attack on Sevastopol. It shows a naval drone targeting the Black Sea Fleet’s Admiral Makarov Project 11356 frigate, which Russian sources said was damaged (it replaced the Moskva as the Black Sea Fleet’s flagship). https://t.co/zdAeWUvDrb pic.twitter.com/TNnIu4OIap — Rob Lee (@RALee85) October 29, 2022

Припущення ISW

Напади на військові судна під час війни є законними актами, а не терористичними атаками, — зазначає Інститут вивчення війни (ISW).

Чорноморський флот має три фрегати типу Григорович, кожен з яких здатний запускати крилаті ракети Калібр. Тож ISW вважає, що якби Україна й поцілила по ЧФ, то це було б виправдано, враховуючи активізацію російських ударів безпілотниками та ракетами по українській енергетичній інфраструктурі.

— Якби Київ віддав наказ про цю атаку, це було б пропорційною, навіть стриманою відповіддю на широку російську кампанію стратегічних бомбардувань, спрямованих по цивільних цілях по всій Україні протягом останніх кількох тижнів, — коментують в ISW.

Українська сторона не взяла на себе відповідальність за напад.

Explosions in Sevastopol harbor last night.



According to some sources, several Russian warships of the Black Sea Fleet were blown up – including a fregate and a landing ship. pic.twitter.com/Q4kCLX8xfq — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 29, 2022

Реакція України на вихід Росії із “зернової угоди”

Президент

Президент України Володимир Зеленський назвав досить передбачуваною заяву Росії про остаточний вихід із зернової ініціативи.

Але насправді це не сьогоднішнє їхнє рішення. Росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні — тоді, коли заблокувала рух суден з нашим продовольством, — заявив він.

За словами Зеленського, з вересня й до сьогодні в “зерновому коридорі” накопичилось уже 176 суден, які не можуть пройти за своїм маршрутом. Деякі з них очікують уже понад три тижні.

Тож це свідомий намір Росії повернути загрозу голоду для Алжиру, Єгипту, Ємену, Бангладешу, В’єтнаму та інших країн Африки та Азії.

— От буквально сьогодні понад два мільйони тонн продовольства стоять у морі. Це означає, що для більш ніж семи мільйонів споживачів реально погіршився доступ до продовольства, — зазначив президент.

Тому він закликав міжнародну спільноту, зокрема ООН та Велику двадцятку, жорстко відреагувати на зрив Росією гуманітарної ініціативи із забезпечення найбідніших країн збіжжям.

Але чому це якась купка осіб десь у Кремлі може вирішувати, чи буде їжа на столах у людей у Єгипті або в Бангладеш? Що це таке? Світ має силу, щоб захистити людей від цього, — сказав Зеленський.

Він запевнив, що Україна була і може бути й надалі одним із гарантів глобальної продовольчої безпеки.

МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українська сторона попереджала про плани Росії зірвати Чорноморську зернову ініціативу.

— Тепер Москва під надуманим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей.

Закликаю всі держави вимагати від РФ припинити голодні ігри та повернутися до своїх зобов’язань, — написав він у Twitter.

Варто згадати і про те, що міністр сільського господарства РФ Дмитро Патрушев оголосив про готовність Росії замінити українське зерно на світовому ринку “власним”.

На що Кулеба відповів так:

— Російський піар на голоді. Москва обіцяє безкоштовно надати 500 тис. тонн зерна (швидше за все, вкраденого в України) іншим країнам протягом наступних чотирьох місяців.

Але, руйнуючи зерновий коридор, Росія блокує два мільйони (!) тонн зерна для Алжиру, Ємену, В’єтнаму, Бангладеш та інших країн просто зараз, — написав голова МЗС України у Twitter.

Ми попереджали про плани РФ зірвати Чорноморську зернову ініціативу. Тепер Москва під надуманим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей. Закликаю всі держави вимагати від РФ припинити голодні ігри та повернутися до своїх зобов’язань. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 29, 2022

Мінінфраструктури

А в Міністерстві інфраструктури України нагадали, що наша країна не зупиняла коридор попри російські атаки 23 липня (наступного дня після підписання “зернової ініціативи”), 23 вересня — на порт Одеса, а також нещодавні атаки на енергетичну систему, які знеструмили портову інфраструктуру.

Адже “зернова угода” має виключно гуманітарний характер. І Україна розуміє свої зобов’язання.

Крім того, за словами Зеленського, Україна не скасувала угоду навіть після того, як Росія мінімум двічі протягом часу дії зернової ініціативи завдала ударів по наших Військово-морських силах, які гарантують безпеку “зерновому коридору”.

— Наголошуємо, що Україна залишається надійним партнером для цивілізованого світу та готова продовжувати оперативно збирати та відвантажувати агропродукцію для забезпечення глобальної продовольчої безпеки, — заявили у Мінінфраструктури.

Реакція світу на зрив Росією “зернової угоди”

США

Представниця Ради національної безпеки при президентові США Адрієнн Вотсон заявила, що Росія перетворює продовольство на зброю.

— Росія знову намагається використати розпочату нею війну, як привід для перетворення продовольства на зброю, що прямо зачепить країни, які цього потребують, і світові ціни на їжу, і посилить уже й без того серйозну кризу в галузі продовольчої безпеки, — зазначила вона.

Велика Британія

Міноборони Великої Британії відреагувало на звинувачення Росії в тому, що нібито британські ВМС підготували українських військових в Очакові до “нападу” на Севастополь.

А також ці самі підрозділи нібито спланували та реалізували “теракти” на трубопроводах Північний потік-1 і Північний потік-2.

Щоб відволікти увагу від свого катастрофічного управління незаконним вторгненням в Україну, Міністерство оборони Росії вдається до неправдивих заяв епічного масштабу.

Ця вигадана історія більше говорить про суперечки всередині російського уряду, ніж про Захід, — зазначили в Міноборони Великої Британії.

А міністр закордонних справ Королівства Джеймс Клеверлі заявив, що “зернова ініціатива” відіграє важливу роль, тому вона не має припинятись.

Чорноморська зернова ініціатива ООН відіграє важливу роль у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки. Росія повинна дозволити продовольству дійти до голодуючих у світі, — написав він у Twitter.

Європейський Союз

ЄС закликав РФ скасувати своє рішення щодо виходу із “зернової угоди”.

— Рішення Росії призупинити участь у Чорноморській угоді ставить під загрозу основний шлях експорту зерна та добрив, які вкрай необхідні для вирішення глобальної продовольчої кризи, спричиненої її війною проти України.

ЄС закликає Росію скасувати своє рішення, — написав голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Russia’s decision to suspend participation in the Black Sea deal puts at risks the main export route of much needed grain and fertilisers to address the global food crisis caused by its war against Ukraine.



The EU urges Russia to revert its decision. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 30, 2022

ООН

Речник ООН Стефан Дюжаррік заявив у коментарі Reuters, що ООН контактує з РФ щодо збереження “зернової угоди”.

— Життєво важливо, щоб усі сторони утримувались від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу, яка є критично важливою гуманітарною діяльністю, що явно позитивно впливає на доступ до їжі для мільйонів людей у ​​всьому світі, — наголосив він.

Литва

А міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс запропонував організувати військовий супровід для кораблів, що рухаються “зерновим коридором”.

Переговори з Росією не працюють. Путін порушує домовленості та шантажує всіх нас.

Якщо він продовжить ставити під загрозу експорт українського зерна, вільний світ повинен об’єднатися, щоб захистити судноплавство військовим супроводом. Давайте оминемо шантаж, — зазначив він.

Нещодавно Сенат Польщі визнав Росію країною-терористом та закликав інші держави ухвалювати аналогічні рішення. Читай, хто ще у світі офіційно закріпив за РФ такий статус.

