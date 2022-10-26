Світ

Повернулись до сталінського та нацистського режимів — Польща визнала Росію країною-терористом

Олена Яковлєва, редакторка сайту 26 Жовтня 2022, 18:25
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