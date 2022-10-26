Повернулись до сталінського та нацистського режимів — Польща визнала Росію країною-терористом

Сенат Польщі офіційно визнав владу Росії терористичним режимом та закликав міжнародну спільноту підтримати розслідування воєнних злочинів в Україні.

За відповідну резолюцію проголосували всі присутні сенатори. Про це повідомляє Польське радіо.

Польща визнала владу РФ терористичним режимом

У постанові вказано, що 24 лютого 2022 року РФ розв’язала жорстоку війну з Україною, мета якої — “стерти з карти суверенну країну та знищити українську націю”.

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Російські загарбники тероризують жителів українських міст, бомбардуючи цивільні об’єкти: дитячі садки, школи, театри та житлові масиви, — йдеться у резолюції.

Також там зазначено, що російські військові катують і вбивають військовополонених і мирних жителів окупованих територій, викрадають українських дітей та депортують громадян України у віддалені райони Росії.

Натомість героїчний опір українського народу викликає захоплення всього вільного світу.

Європейці вірили, що їм ніколи не загрожуватиме геноцид і воєнні злочини. Тим часом Путін і його апарат насильства повернулися до жорстоких практик сталінського та нацистського режимів.

Тому Росію необхідно перемогти та позбавити можливості ставити під загрозу своїх сусідів, — вважають польські сенатори.

А відтак Польща закликає й інші демократичні країни визнати уряд Російської Федерації терористичним режимом.

Крім того, Сенат висловлює вдячність усім інституціям, які документують та розслідують воєнні злочини проти України, та радить міжнародній спільноті підтримувати розгляд цих справ Міжнародним кримінальним судом.

Хто ще визнав Росію країною-терористом

18 жовтня парламент Естонії ухвалив резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Перед цим, 13 жовтня, Парламентська асамблея Ради Європи визнала владу в Росії терористичним режимом як відповідь на масовані ракетні удари по Україні 10 жовтня.

До речі, це перша міжнародна інституція, яка офіційно назвала дії російських військових в Україні тероризмом.

Раніше, 11 серпня, парламент Латвії проголосив Росію державою-спонсором тероризму і назвав війну “цілеспрямованим геноцидом проти українського народу”.

10 травня Сейм Литви одноголосно підтримав резолюцію, у якій Росія розглядається як “держава, яка підтримує та здійснює тероризм”.

Українська сторона офіційно закріпила за Росією статус держави-терориста ще у квітні. Верховна Рада констатувала, що РФ чинить геноцид українського народу і вдається до масових вбивств та воєнних злочинів.

Україна вже давно веде перемовини із США задля ухвалення аналогічного рішення. Читай, що на практиці означає статус держави-спонсора тероризму та чому важливо, щоб Сполучені Штати Америки кваліфікували так Росію.

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