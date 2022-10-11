Світ

Воєнні злочини не мають терміну давності: президенти 11 країн спільно звернулися до РФ

Вікторія Мельник, редакторка сайту 11 Жовтня 2022, 18:00
Президенти 11 країн засудили обстріли України

Більше відео
0:18:29
Kislitsa
Мої родичі стали жертвами нападу Росії — сильний виступ Кислиці на Генасамблеї ООН
Єврокомісія
Ще один рік захисту: ЄС продовжить приймати українців, які тікають від війни — Єврокомісія
Реакція світу на обстріл України 10 жовтня
Назвали проявом слабкості та готуються визнати Росію терористом — реакція світу на обстріли України 10 жовтня
Чи напада Білорусь на Україну? Путін змушує Лукашенка до відкритої війни
Безвихідь чи відвертання уваги? Чи дійсно Путін змушує Лукашенка вступити у відкриту війну проти України
Дивитись більше

Останні відео
Президенти 11 країн засудили обстріли України

Воєнні злочини не мають терміну давності: президенти 11 країн спільно звернулися до РФ
0:02:37
притула на помсту
352 млн за добу! Куди Притула та Стерненко витратять гроші, зібрані на помсту окупантам
Масові вибухи в Україні - що відбувається ОНЛАЙН
Масові вибухи в Україні: останні новини з усіх міст (ОНЛАЙН)
Олексій Резніков
Це гірше, ніж злочин: Резніков про три головні висновки щодо масованого обстрілу України
0:02:24
тепло
Опалювальний сезон 2022 відтерміновують! Коли включать тепло у квартирах
0:18:29
Kislitsa
Мої родичі стали жертвами нападу Росії — сильний виступ Кислиці на Генасамблеї ООН
Львів вибухи
Потужна атака по Львову: наслідки прильотів і перші коментарі влади
0:04:15
FACE TO FACE
Понад 30 унікальних операцій! Волонтерська місія FACE TO FACE допомагає постраждалим на війні
Єврокомісія
Ще один рік захисту: ЄС продовжить приймати українців, які тікають від війни — Єврокомісія
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 11 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Більше відео
притула на помсту
Читати далі
352 млн за добу! Куди Притула та Стерненко витратять гроші, зібрані на помсту окупантам

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь