Воєнні злочини не мають терміну давності: президенти 11 країн спільно звернулися до РФ

Російські військові вкотре нагадали усьому світові, з яким злом нині бореться наша Україна та її сильний народ. Попри ракети, вбивства та каліцтва, наші люди вдало акумулюють ненависть у зброю проти ворога. На щастя, не без підтримки та допомоги усього цивілізованого світу.

Вчорашні масовані обстріли українських міст не залишили осторонь наших союзників.

Сьогодні на сайті президента Польщі було опубліковано спільну заяву 11 президентів країн-союзниць із засудженням російської агресії проти мирного населення. У ній лідери країн нагадали, що воєнні злочини не мають терміну давності.

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— Ми, президенти Болгарії, Чорногорії, Чехії, Естонії, Литви, Латвії, Північної Македонії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини, засуджуємо нещодавнє масоване бомбардування українських міст Росією, яке є воєнним злочином згідно з міжнародним правом, — йдеться у заяві президентів.

Також союзники нагадали керівництву РФ, що воєнні злочини та злочини проти людяності підпадають під юрисдикцію судів усього світу.

Від імені наших країн ми вимагаємо від Росії негайно припинити напади на цивільні цілі. Ми й надалі докладатимемо зусиль для притягнення до відповідальності винних у сьогоднішньому злочині.

Також президенти 11 країн наголосили, що всі вони вважають неприпустимими публічні погрози застосування ядерної зброї з боку представників Росії.

У цьому контексті ми дотримуємося нашого зобов’язання захищати наші країни та союзників, — підсумовують вони.

На масовий обстріл росіянами відреагував у відомий український дипломат та постійний представник України при ООН Сергій Кислиця — тези його виступу можеш прочитати у нашому матеріалі.

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