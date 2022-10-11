У военных преступлений нет срока давности: президенты 11 стран совместно обратились к РФ

Российские военные еще раз напомнили всему миру, с каким злом сейчас борется наша Украина и ее сильный народ. Несмотря на ракеты, убийства и увечья, наши люди аккумулируют ненависть в оружие против врага. К счастью, не без поддержки и помощи всего цивилизованного мира.

Вчерашние массированные обстрелы украинских городов не оставили в стороне наших союзников.

Сегодня на сайте президента Польши было опубликовано совместное заявление 11 президентов стран-союзниц с осуждением российской агрессии против мирного населения. В нем лидеры государств напомнили, что военные преступления не имеют срока давности.

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— Мы, президенты Болгарии, Черногории, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Северной Македонии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии, осуждаем недавнюю массированную бомбардировку украинских городов Россией, которая является военным преступлением согласно международному праву, — говорится в заявлении президентов.

Также союзники напомнили руководству РФ, что военные преступления и преступления против человечности подпадают под юрисдикцию судов всего мира.

От имени наших стран мы требуем от России немедленно прекратить нападения на гражданские цели. Мы будем и дальше прилагать усилия для привлечения к ответственности виновных в сегодняшнем преступлении.

Также президенты 11 стран подчеркнули, что все они считают недопустимыми публичные угрозы применения ядерного оружия со стороны представителей России.

В этом контексте мы придерживаемся нашего обязательства защищать наши страны и союзников, — заключают они.

На массовый обстрел россиянами отреагировал известный украинский дипломат и постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица — тезисы его выступления можешь прочитать в нашем материале.

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