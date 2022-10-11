Мої родичі стали жертвами нападу Росії — сильний виступ Кислиці на Генасамблеї ООН

10 жовтня для українців відчулося як 24 лютого: учора країна-терорист РФ завдала по наших містах майже сотню ракетних ударів. Такого масованого обстрілу в Україні не було від перших днів війни.

На такий злочин в екстреному порядку зреагували всі важливі інстанції та політики інших держав-союзників України.

На терміновому засіданні ООН, яке від початку мало на меті обговорити нещодавню спробу РФ анексувати українські території шляхом проведення псевдореферендумів, представники різних держав висловлювалися щодо масованого обстрілу мирних міст України.

Зараз також дивляться

Виступив перед представниками країн-членів ООН і постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй Сергій Кислиця. Свою промову він почав зізнанням:

Мій день розпочався майже 14 годин тому, бо мої родичі та моя держава стали ціллю для нападу. Тому що дехто із моїх родичів уже став жертвою російського нападу.

Масовані обстріли України та цілі РФ

— Зазнаючи поразок на полі бою, Росія розправляється над мирними жителями українських міст, — говорить Кислиця.

Завдаючи ракетних ударів по мирних жителях, які сплять у своїх домівках або поспішають на роботу, дітях, які йдуть до шкіл, Росія ще раз довела, що вона є терористичною державою, яку необхідно стримувати найсильнішими способами.

Під час свого виступу перед Генасамблеєю ООН Сергій Кислиця вкотре нагадав: увесь світ уже давно мав побачити, що насправді криється за присутністю РФ у складі Організації та чим влада Росії займається.

— Нам це потрібно, щоб запобігти подальшим жахливим звірствам і забезпечити наші досягнення в цій Організації. Як сказав король Йорданії Хусейн у 1960 році, Радянський Союз майже від самого народження прагнув знищити ООН, перешкодити її обговоренням, заблокувати її рішення… щоб принизити репутацію Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї. Я підписуюсь під кожним із цих слів у 2022 році.

Український дипломат також зазначив, що Росія зараз спрямована лиш на те, щоб повернути увесь світ до часів 30-х років 20-го століття, ставлячи в ідею діяльність Гітлера. Також він підмітив, що своєю присутністю в Раді Безпеки Росія просто блокує будь-які рішення задля забезпечення миру у всьому світі.

Показовим є також те, що Кислиця не оминув і російську делегацію, яка на чолі з Василем Небензею не слухала виступу українського представника та всіляко відволікала своїх “сусідів по парті”, наче у шкільні роки.

За російською делегацією, коли вона входить до Генеральної Асамблеї, залишається кривавий слід, і зал наповнений запахом горілої людської плоті. Це те, що ми надто довго терпіли в Сирії, це те, що відбувається сьогодні в Україні.

— Той самий диктатор у Кремлі, ті самі російські генерали, відомі тактикою випаленої землі у війнах у Сирії та Чечні, а сьогодні в Україні.

Кислиця наголошує: попри те, що Росія начебто зарахувала Запорізьку область до своїх земель, навіть внесла це до власної “конституції” — шматка паперу, який нічого не вартий, — кілька днів тому РФ випустила по цій землі понад 20 ракет.

— То вони приєднали область за бажанням місцевих жителів, яких потім самі й вбили? — підсумовує Сергій Кислиця.

Росія боїться миру у світі

Сергій Кислиця, який є постійним представником України при ООН, наголошує на терміновій необхідності об’єднатися та врятувати ООН.

— Не заради цього залу, тижнів високого рівня та інших процедурних і протокольних питань, які були нашою рутиною з 1945 року. Нам потрібно зробити це заради себе, оскільки більшість із нас опиниться надзвичайно вразливою і незахищеною, якщо переможе російське бачення майбутнього.

Російське майбутнє, де мають значення лише атомна енергія, чисельність збройних сил і кількість військових кораблів і літаків. Скільки з вас почувалися б у безпеці в такому світі?

— Скільки з вас позбавили б своїх дітей права вільно вирішувати своє майбутнє? Відповідь здається очевидною.

Відомо, що Генеральна асамблея ООН, яка складається зі 193 членів, у понеділок вирішила провести відкрите, а не таємне голосування щодо проекту резолюції, яка засуджує так звані референдуми. До цього призвели проведені РФ псевдореферендуми на окупованих районах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також спроба незаконної анексії цих територій Росією.

Закінчуючи свою промову, Кислиця вкотре нагадав, що голосування за цю резолюцію стане голосуванням за справедливість та мир у всьому світі.

При цьому Російська Федерація намагалася досягнути таємного голосування за цю резолюцію, однак більшість представників країн-учасниць не підтримали цей формат голосування.

Відповідно до голосування, 107 делегацій підтримали відкрите голосування; 13 висловилися проти; 39 утримались від голосування.

Саме голосування відбудеться 12 жовтня.

Росія систематично порушує будь-які закони та звичаї ведення війни: на нещодавно деокупованих територіях Донеччини уже знайдено моторошні стихійні поховання мирних людей.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми подіями в Україні та світі!