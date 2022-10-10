Моторошні знахідки після деокупації: на Донеччині тривають пошуки стихійних поховань

У Лимані та Святогірську, що на Донеччині, тривають пошуки стихійних поховань як цивільних, так і українських військових. Правоохоронці на території цих громад розпочали розкопки місць стихійних поховань, щойно вибухотехніки перевірили місцевість.

Одна з могил у Святогірську знаходиться просто посеред лісу, на ній хрест із табличкою. Біля нього у землі прикопана невелика банка, а в ній — копія паспорта.

Не маючи змоги поховати загиблих на кладовищі через постійні обстріли, людей ховали, де лише могли. Щоб потім було легше ідентифікувати тіло, ось так і залишали копії документів.

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Місцева жителька Святогірська пані Лілія розповідає, що причиною багатьох смертей стали вибухонебезпечні “подарунки” окупантів, якими тепер засіяні всі вулиці міста.

Нормально поховати не могли й тих, хто помирав від старості чи хвороби, оскільки за час окупації росіяни не привозили до Святогірська ані лікарів, ані медикаментів.

Також без змоги нормально поховати своїх близьких на кладовищі, місцеві вимушені були підхоронювати їх до вже існуючих могил.

Наразі у місті та на його околицях виявили та перепоховали вже щонайменше 21 загиблого цивільного. Та якщо жителі Святогірська бодай могли віднести тіла чи до лісу, чи до цвинтаря, то у Лимані через цілодобові обстріли люди ховали рідних одразу біля хат.

У Лимані поки відомо про щонайменше два місця масових поховань. Одне з них налічує до 200 могил. Правоохоронці вже розпочали ексгумацію та дістали 20 тіл.

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко розповідає, що роботи по Лиману буде значно більше, оскільки окрім окремих поховань як цивільних, так і військових, у місті є ще й братські могили.

Чи є ознаки катувань, чи померли ці люди насильницькою смертю та яка точна кількість загиблих — усе це влада обіцяє оприлюднити, коли проведуть необхідні експертизи та ідентифікують тіла усіх загиблих.

Однак іноді окупантам навіть не доводиться робити зайвий крок, щоб наробити горя на нашій землі. Якщо вони це вважають це проявом сили, то міжнародна спільнота готується визнати Росію спонсором тероризму після масованих обстрілів України 10 жовтня.

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