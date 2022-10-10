Україна

Моторошні знахідки після деокупації: на Донеччині тривають пошуки стихійних поховань

Дмитро Матвієнко Костянтин Мельников, Журналіст програми Факти ICTV 10 Жовтня 2022, 20:31

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