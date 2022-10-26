Вернулись к сталинскому и нацистскому режимам — Польша признала Россию страной-террористом

Сенат Польши официально признал власть России террористическим режимом и призвал международное сообщество поддержать расследование военных преступлений в Украине.

За соответсвующую резолюцию проголосовали все присутствующие сенаторы. Об этом сообщает Польское радио.

Польша признала власть РФ террористическим режимом

В постановлении указано, что 24 февраля 2022 года РФ развязала жестокую войну с Украиной, цель которой — “стереть с карты суверенную страну и уничтожить украинскую нацию”.

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Украина сегодня является важнейшим местом, защищающим демократию и свободу.

Российские захватчики терроризируют жителей украинских городов, бомбя гражданские объекты: детские сады, школы, театры и жилые массивы, — говорится в резолюции.

Также отмечено, что российские военные пытают и убивают военнопленных и мирных жителей оккупированных территорий, похищают украинских детей и депортируют граждан Украины в отдаленные районы России.

А героическое сопротивление украинского народа вызывает восхищение всего свободного мира.

Европейцы верили, что им никогда не грозит геноцид и военные преступления. Тем временем Путин и его аппарат насилия вернулись к жестоким практикам сталинского и нацистского режимов.

Поэтому Россию необходимо победить и лишить возможности ставить под угрозу своих соседей, — считают польские сенаторы.

Следовательно, Польша призывает и другие демократические страны признать правительство Российской Федерации террористическим режимом.

Кроме того, Сенат выражает признательность всем институтам, документирующим и расследующим военные преступления против Украины, и советует международному сообществу поддерживать рассмотрение этих дел Международным уголовным судом.

Кто еще признал Россию страной-террористом

18 октября парламент Эстонии принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.

Перед этим, 13 октября, Парламентская ассамблея Совета Европы признала власть в России террористическим режимом в ответ на массированные ракетные удары по Украине 10 октября.

Кстати, это первый международный институт, официально назвавший действия российских военных в Украине терроризмом.

Ранее, 11 августа, парламент Латвии провозгласил Россию государством-спонсором терроризма и назвал войну “целенаправленным геноцидом против украинского народа”.

10 мая Сейм Литвы единогласно поддержал резолюцию, в которой Россия рассматривается как “государство, поддерживающее и осуществляющее терроризм”.

Украинская сторона официально закрепила за Россией статус государства-террориста еще в апреле. Верховная Рада констатировала, что РФ совершает геноцид украинского народа и прибегает к массовым убийствам и военным преступлениям.

Украина уже давно ведет переговоры с США по принятию аналогичного решения. Читай, что на практике означает статус государства-спонсора терроризма и почему важно, чтобы Соединенные Штаты Америки так квалифицировали Россию.

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