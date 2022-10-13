ПАСЕ признала российский режим террористическим — историческая резолюция

13 октября на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге организация приняла важную резолюцию по Украине. Об этом сообщил член украинской делегации, нардеп Алексей Гончаренко.

Документ предполагает признание российского режима террористическим и создание международного трибунала.

По словам Гончаренко, резолюцию поддержали 99 присутствовавших в зале, только один высказался против.

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Также принятая ПАСЕ резолюция поддерживает предоставление Украине систем ПВО для защиты от ракетных ударов России.

Утром 13 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил на сессии по видеосвязи и сказал, что ПАСЕ может стать первой организацией, признавшей Россию страной-террористом.

— Европа может стать лидером в усилиях, чтобы возместить ущерб, нанесенный этой войной. Мы должны создать соответствующий компенсационный механизм и предлагаем как его создать. Соответствующий проект уже подготовлен Украиной. Я прошу вас поддержать его и в Европе, и на уровне Генеральной ассамблеи ООН, — сказал президент.

Также он сказал, что необходимо лишить государство-агрессора доходов от экспорта нефти и газа благодаря новым санкциям.

Весь цивилизованный мир поддерживает Украину. Ранее Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию, осуждающую действия РФ.

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Главное фото: Council of Europe/Flickr