Срыв Россией “зернового соглашения”: истинные причины такого шага и реакция Украины и мира

Вчера утром, 29 октября, прогремели громкие взрывы в Севастополе во временно оккупированном Крыму.

После этого Министерство обороны России объявило о выходе из “зернового соглашения”, в рамках которого зерно из украинских портов экспортировали за границу.

Но действительно ли эти два события имеют причинно-следственную связь, как это пытается представить Россия? И какой была реакция Украины и мира на решение Кремля? Читай в материале.

Что произошло в Севастополе 29 октября

Версия России

Минобороны России сообщило, что 29 октября в 04:20 были атакованы “корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейде пункта базирования Севастополь”.

О масштабах повреждения кораблей ЧФ пока неизвестно. РФ утверждает, что обстрелы нанесли незначительные повреждения тральщику Иван Голубец и защитному барьеру в южной бухте.

Хотя на видео с места событий в соцсетях видно, что пострадал по меньшей мере один фрегат типа Григорьевич. По неофициальным данным, в результате атаки могли быть повреждены три российских корабля, в том числе фрегат Адмирал Макаров, ставший флагманом ЧФ РФ после потери крейсера Москва.

Эта информация официально не подтверждена и требует уточнения.

Россия традиционно отрицает такую ​​информацию и обвиняет Украину в проведении “террористического акта” против кораблей, якобы охраняющих безопасность “зернового коридора”.

В тот же день МИД России объявил, что РФ приостановила на неопределенный срок свое участие в международной инициативе по экспорту зерна из Украины при посредничестве ООН.

При этом следует сказать, что Украина не заключала никаких договоренностей с Россией. Подписантами соглашения являются РФ, ООН и Турция.

Ukraine released a video from today’s attack on Sevastopol. It shows a naval drone targeting the Black Sea Fleet’s Admiral Makarov Project 11356 frigate, which Russian sources said was damaged (it replaced the Moskva as the Black Sea Fleet’s flagship). https://t.co/zdAeWUvDrb pic.twitter.com/TNnIu4OIap — Rob Lee (@RALee85) October 29, 2022

Предположение ISW

Нападения на военные суда во время войны являются законными актами, а не террористическими атаками, — отмечает Институт изучения войны (ISW).

Черноморский флот имеет три фрегата типа Григорьевич, каждый из которых способен запускать крылатые ракеты Калибр. Поэтому ISW считает, что если бы Украина и попала по ЧФ, то это было бы оправдано, учитывая активизацию российских ударов беспилотниками и ракетами по украинской энергетической инфраструктуре.

— Если бы Киев отдал приказ об этой атаке, это было бы пропорциональным, даже сдержанным ответом на широкую российскую кампанию стратегических бомбардировок, направленных на гражданские цели по всей Украине за последние несколько недель, — комментируют в ISW.

Отметим, что украинская сторона не взяла на себя ответственность за атаку.

Explosions in Sevastopol harbor last night.



According to some sources, several Russian warships of the Black Sea Fleet were blown up — including a fregate and a landing ship. pic.twitter.com/Q4kCLX8xfq — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 29, 2022

Реакция Украины на выход России из “зернового соглашения”

Президент

Президент Украины Владимир Зеленский назвал достаточно предсказуемым заявление России об окончательном выходе из зерновой инициативы.

Но на самом деле это не их сегодняшнее решение. Россия начала заведомо обострять продовольственный кризис еще в сентябре — тогда, когда заблокировала движение судов с нашей продовольствием, — заявил он.

По словам Зеленского, с сентября и по сей день в “зерновом коридоре” накопилось уже 176 судов, которые не могут пройти по своему маршруту. Некоторые из них ожидают уже более трех недель.

Это сознательное намерение России вернуть угрозу голода для Алжира, Египта, Йемена, Бангладеша, Вьетнама и других стран Африки и Азии.

— Вот буквально сегодня более двух миллионов тонн продовольствия стоят в море. Это означает, что для более чем семи миллионов потребителей реально ухудшился доступ к продовольствию, — отметил президент.

Поэтому он призвал международное сообщество, в частности ООН и Большую двадцатку, жестко отреагировать на срыв Россией гуманитарной инициативы по обеспечению беднейших стран зерном.

Но почему это какая-то кучка человек в Кремле может решать, будет ли еда на столах у людей в Египте или в Бангладеш? Что это такое? У мира есть сила, чтобы защитить людей от этого, — сказал Зеленский.

Он заверил, что Украина была и может быть и дальше одним из гарантов глобальной продовольственной безопасности.

МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона предупреждала о планах России сорвать Черноморскую зерновую инициативу.

— Теперь Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор, обеспечивающий продовольственную безопасность миллионов людей.

Призываю все страны требовать от РФ прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам, — написал он в Twitter.

Следует упомянуть и о том, что министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев объявил о готовности России заменить украинское зерно на мировом рынке “собственным”.

На что Кулеба ответил так:

— Российский пиар на голоде. Москва обещает бесплатно предоставить 500 тыс. тонн зерна (скорее всего, украденного в Украине) другим странам в течение следующих четырех месяцев.

Но разрушая зерновой коридор, Россия блокирует два миллиона (!) тонн зерна для Алжира, Йемена, Вьетнама, Бангладеш и других стран прямо сейчас, — написал глава МИД Украины в Twitter.

Ми попереджали про плани РФ зірвати Чорноморську зернову ініціативу. Тепер Москва під надуманим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей. Закликаю всі держави вимагати від РФ припинити голодні ігри та повернутися до своїх зобов’язань. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 29, 2022

Мининфраструктуры

А в Министерстве инфраструктуры Украины напомнили, что наша страна не останавливала коридор, несмотря на российские атаки 23 июля (на следующий день после подписания “зерновой инициативы”), 23 сентября — на порт Одесса, а также недавние атаки по энергетической системе, которые обесточили портовую инфраструктуру.

Ведь “зерновое соглашение” носит исключительно гуманитарный характер. И Украина понимает свои обязательства.

Кроме того, по словам Зеленского, Украина не отменила соглашение даже после того, как Россия минимум дважды в течение времени действия зерновой инициативы нанесла удары по нашим Военно-морским силам, гарантирующим безопасность “зернового коридора”.

— Отмечаем, что Украина остается надежным партнером для цивилизованного мира и готова продолжать оперативно собирать и отгружать агропродукцию для обеспечения глобальной продовольственной безопасности, — заявили в Мининфраструктуры.

Реакция мира на срыв Россией “зернового соглашения”

США

Представительница Совета национальной безопасности при президенте США Адриен Уотсон заявила, что Россия превращает продовольствие в оружие.

— Россия снова пытается использовать начатую ею войну, как повод для превращения продовольствия в оружие, которое прямо затронет и нуждающиеся страны, и мировые цены на еду, и усугубит уже и без того серьезный кризис в области продовольственной безопасности, — отметила она.

Великобритания

Минобороны Великобритании отреагировало на обвинения России в том, что якобы британские ВМС подготовили украинских военных в Очакове к “нападению” на Севастополь.

А также эти подразделения якобы спланировали и реализовали “теракты” на трубопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2.

Чтобы отвлечь внимание от своего катастрофического управления незаконным вторжением в Украину, Министерство обороны России прибегает к ложным заявлениям эпического масштаба.

Эта вымышленная история больше говорит о спорах внутри российского правительства, чем о Западе, — отметили в Минобороны Великобритании.

А министр иностранных дел Королевства Джеймс Клеверли заявил, что “зерновая инициатива” играет важную роль, поэтому она не должна прекращаться.

Черноморская зерновая инициатива ООН играет немаловажную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Россия должна позволить продовольствию дойти до голодающих в мире, — написал он в Twitter.

Европейский союз

ЕС призвал РФ отменить свое решение по выходу из “зернового соглашения”.

— Решение России приостановить участие в Черноморском соглашении ставит под угрозу основной путь экспорта зерна и удобрений, крайне необходимых для решения глобального продовольственного кризиса, вызванного ее войной против Украины.

ЕС призывает Россию отменить свое решение, — написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Russia’s decision to suspend participation in the Black Sea deal puts at risks the main export route of much needed grain and fertilisers to address the global food crisis caused by its war against Ukraine.



The EU urges Russia to revert its decision. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 30, 2022

ООН

Спикер ООН Стефан Дюжаррик заявил в комментарии Reuters, что ООН контактирует с РФ по поводу сохранения “зернового соглашения”.

— Жизненно важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу, которая является критически важной гуманитарной деятельностью, явно положительно влияющей на доступ к пище для миллионов людей во всем мире, — подчеркнул он.

Литва

А министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил организовать военное сопровождение для двигающихся “зерновым коридором” кораблей.

Переговоры с Россией не работают. Путин нарушает договоренности и шантажирует всех нас.

Если он продолжит ставить под угрозу экспорт украинского зерна, свободный мир должен объединиться, чтобы защитить судоходство военным сопровождением. Давайте минуем шантаж, — отметил он.

