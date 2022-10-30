Мир

Срыв Россией “зернового соглашения”: истинные причины такого шага и реакция Украины и мира

Елена Яковлева, редактор сайта 30 октября 2022, 13:20
Вихід Росії із "зернової угоди": причини та реакція України і світу

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