Причины, опасности и возможности: Словакия, Польша и Венгрия объявили о прекращении импорта зерновых из Украины

Украина всегда была одним из крупнейших поставщиков зерновых в Европе. Однако российская вооруженная агрессия и блокировка портов остановили поставки украинского зерна покупателям, из-за чего пострадала не только экономика нашего государства, но и других стран.

Поэтому Словакия, Польша и Венгрия объявили о прекращении импорта зерновых из Украины, чтобы защитить собственный аграрный сектор.

Причины прекращения импорта зерна из Украины

Первоначально под угрозой голода оказались жители африканских стран. Решить эту проблему пытались с помощью отмены тарифов и квот на ввоз украинского зерна в ЕС, чтобы создать определенный коридор для зерна. Однако произошло совпадение факторов, которые вызвали снижение цен на зерновые в некоторых европейских странах. Из-за этого начались протесты среди фермеров.

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Аграрии заявляют, что из-за отмены тарифов и квот на ввоз украинского зерна в ЕС часть импортируемого продукта остается на внутреннем рынке соседних государств, что приводит к демпингу (снижению — ред.) цен. А значит, местным фермерам практически невозможно реализовать свой товар.

Издание Reuters отмечает, что причина снижения стоимости зерновых состоит именно в большом количестве импортируемого украинского продукта, который стал стоить меньше, чем зерно из ЕС.

Однако агроэксперт Ольга Трофимцева в комментарии Европейской правде отметила, что снижение цен на зерновые является общемировым трендом. Это произошло из-за совпадения ряда факторов, что дало основание восточноевропейским фермерам искать причины для снижения цен именно в украинском зерне.

К сожалению, европейские фермеры не очень отслеживают мировую конъюнктуру рынков и не смотрят, насколько цена поднялась или снизилась на ведущих аграрных биржах.

Польша

Польша в прошлом году была первой страной, которая заявила, что готова стать хабом для украинской аграрной продукции. Однако едва ли не сразу же после этого польские фермеры выразили свою обеспокоенность таким решением. Серьезность ситуации подчеркнули именно протесты аграриев в 2023 году и угрозы сорвать визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу.

И, несмотря на то, что польские фермеры все же этого не сделали, 5 апреля министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик был вынужден подать в отставку. Такое решение снова дало сигнал как польским властям, так и украинским, о том, что необходимо начать конструктивный диалог.

Уже 15 апреля правительство Польши заявило, что запретит ввоз зерновых из Украины до 30 июня, чтобы защитить интересы польских фермеров. Об этом сообщил глава партии Право и справедливость Ярослав Качинский.

— Это в интересах польского села, Польши, а также Украины. Потому что это не в интересах наших друзей (украинцев — ред.), чтобы Польша погрузилась в кризис, а ее люди изменили политику радикальной поддержки Украины на противоположную. Поэтому было принято решительное, но тяжелое решение.

В то же время, в заявлении говорится и о том, что Польша готова решить вопрос поставок зерна из Украины через межгосударственное соглашение. Также Ярослав Качинский отметил, что в ближайшие дни польская сторона готова начать переговоры, чтобы урегулировать вопросы.

Мы остаемся друзьями и союзниками Украины без малейших изменений. Мы ее поддерживаем и будем продолжать это делать.

16 апреля министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда добавил, что запрет на импорт зерна из Украины касается также и транзита через территорию Польши в третьи страны.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины отметили, что такое решение противоречит недавним договоренностям. Они предусматривали создание транзитной зоны до 1 июля 2023 для четырех украинских культур, в том числе пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса.

Поэтому Украина предлагает в ближайшие дни согласовать с польской стороной новый Меморандум о взаимопонимании. Он должен учесть интересы Украины и Польши и урегулировать вопросы транзита украинской продукции.

Венгрия

15 апреля Венгрия также временно запретила импорт зерновых и масел из Украины до 30 июня, чтобы поддержать интересы венгерских фермеров. Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

По мнению чиновника, если продолжить импортировать украинскую продукцию, то это может нанести серьезный ущерб сельскому хозяйству Венгрии. Однако Иштван Надь отметил, что пока это лишь временное решение, пока не найдутся новые идеи, чтобы обезопасить местных производителей.

Словакия

Следующей страной, которая временно откажется от импорта украинских зерновых культур, стала Словакия. Об этом сообщил премьер-министр страны Эдуард Гегер.

Чиновник также отметил, что 17 апреля должно было состояться заседание рабочей группы по вопросу ввоза украинской продукции. Но о результатах премьер-министр Словакии пока не сообщил.

Такое заявление последовало после решения Министерства сельского хозяйства Словакии, которое 13 апреля распорядилось запретить обработку импортированного из Украины зерна и продажу украинских зерновых в стране.

Болгария

Также о возможности запрещения импорта украинского зерна заявил министр сельского хозяйства Болгарии Явор Гечев.

Интересы Болгарии должны быть защищены. Кроме того, теперь, когда две страны уже ввели такое ограничение, если мы не отреагируем, накопления на территории Болгарии могут стать еще больше.

Реакция Европейской комиссии на запреты

После объявления Польши и Венгрии о запрете импорта зерна из Украины, Европейская комиссия осудила такое решение.

Пресс-секретарь Еврокомиссии заявил изданию Reuters, что торговая политика — это компетенция ЕС. А значит, односторонние действия любой страны неприемлемы.

В столь сложные времена крайне важно координировать и согласовывать все решения внутри ЕС.

Последствия запрета импорта зерна из Украины

По словам Ольги Трофимцевой, сейчас прослеживается определенная тенденция в требованиях европейских фермеров, из которых можно заключить — аграрии стремятся получить субсидии для себя. То есть, если местные производители получат дополнительную помощь, то потенциально ситуация может разрешиться.

Фактически, сейчас идет процесс торга.

Однако большую опасность несут заявления Венгрии, премьер-министр которой говорит о якобы низком качестве украинских продуктов.

Такие заявления могут привести к “тихому” саботажу украинского экспорта.

Но по мнению эксперта, если бы это было правдой, то украинский продукт просто не покупали или покупатели уже обратились бы с жалобами, а не продолжали закупки.

Поэтому для Украины сейчас важно содействовать диалогу со странами ЕС, в частности, с Польшей, чтобы достичь взаимопонимания и способствовать развитию партнерских отношений.

Кроме того, этот кризис можно использовать, чтобы вырабатывать новые решения по реформе аграрной политики ЕС, которые будут способствовать интеграции Украины в европейский рынок.

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