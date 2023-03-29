Работают, рискуя жизнью. Херсонские фермеры самостоятельно разминировали половину полей и вышли на посевную

В Херсонской области продолжаются полевые работы.
Россияне сделали все, чтобіы превратить богатейшие украинские поля буквально в минные.
И с Градов снаряды находил… Все в кабину, до посадки вывез и дальше поехал. А что делать? — рассказывает тракторист Николай Шевченко.
И с Градов снаряды находил… Все в кабину, до посадки вывез и дальше поехал. А что делать? — рассказывает тракторист Николай Шевченко.
Каждый день аграрии выходят на поля, несмотря на постоянные обстрелы с левого берега Днепра и минную опасность.
По данным Херсонской ОВА, пиротехники очистили лишь 10% угодий на деоккупированных территориях, поэтому фермеры работают на свой риск.
Из-за обстрелов россиянами Каховской ГЭС произошло обмеление Днепра и Каховского водохранилища в Запорожье. Узнай, чем это грозит.
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