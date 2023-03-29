Украина

Работают, рискуя жизнью. Херсонские фермеры самостоятельно разминировали половину полей и вышли на посевную

Ольга Чайко, Журналист программы Факты ICTV 29 марта 2023, 23:00

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