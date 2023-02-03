Впервые через несколько десятилетий! Запорожье приближается к экологической катастрофе — что произошло

В Запорожье стремительно мелеют Днепр и Каховское водохранилище: уровень воды у них за считанные недели упал почти на 2 м.

Все из-за обстрелов россиян Каховской ГЭС, повредивших оборудование гидроэлектростанции.

Мы наблюдаем, что почти все озера в пойме сухие, проливы тоже сухие.

Эта территория была естественным нерестилищем, то есть мы уже можем сказать, что весной нереста на Хортице не будет. Потому что нет водоемов, — объясняет научный сотрудник сектора охраны природы Национального заповедника Хортица Михаил Муленко.

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Ученые уверены, что падение уровня в водоемах непременно скажется в ближайшем будущем на окружающей среде и сельском хозяйстве. Впрочем, дефицита питьевой воды специалисты пока не прогнозируют.

Дважды в одну воронку попадает? Как семья из Запорожья снова осталась без крыши над головой, смотри в нашем материале.