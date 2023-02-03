Украина

Впервые через несколько десятилетий! Запорожье приближается к экологической катастрофе — что произошло

Андрей Почтев 03 февраля 2023, 09:00

Больше видео
Карта бойових дій в Україні 03.02.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 3 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:02
Изюм массовые захоронения
Упокоятся их души. В Изюме хоронят тела замученных врагом жителей
0:11:49
Ситуація в Херсонській області 2 лютого
Взрывы по всему городу! Что происходит в Херсонской области и зачем россияне обстреливают мирных
0:05:43
Бахмут Павло Дяченко
Адский Бахмут. 200 детей до сих пор находятся в городе — почему так
Смотреть больше

Последние видео
0:02:28
Обмеление Днепра

Впервые через несколько десятилетий! Запорожье приближается к экологической катастрофе — что произошло
Карта бойових дій в Україні 03.02.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 3 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:02
Изюм массовые захоронения
Упокоятся их души. В Изюме хоронят тела замученных врагом жителей
0:11:49
Ситуація в Херсонській області 2 лютого
Взрывы по всему городу! Что происходит в Херсонской области и зачем россияне обстреливают мирных
0:02:48
Бабак Тимко пережив окупацію Харківської області
Когда начнется весна в Украине — сурок Тимка дал свой прогноз
0:05:43
Бахмут Павло Дяченко
Адский Бахмут. 200 детей до сих пор находятся в городе — почему так
0:06:51
НКРЕКП оштрафувала чотири обленерго: подробиці та коментарі Ущаповського
У тебя темно, у облэнерго — штраф? Сколько поставщиков уже заплатили за длительное отсутствие света
0:04:12
Обшуки СБУ
Сделки достигают миллиардов: Украина объявила бой коррупции — неожиданные обыски
0:04:51
Історія підприємиці з Ірпеня Наталії Короткіної
Потеряла все, но не опустила руки — как предпринимательница из Ирпеня возобновляет дело своей жизни
0:04:25
Новобасанська громада: як люди жили під час окупації
Танками во двор и “психологический расстрел” — что пережила в оккупации одна из общин Черниговской области
Больше видео
Карта бойових дій в Україні 03.02.2023 онлайн
Читать дальше
Актуальная карта боевых действий в Украине 3 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь