Уперше за кілька десятиліть! Запоріжжя наближається до екологічної катастрофи — що сталося

На Запоріжжі стрімко міліють Дніпро та Каховське водосховище: рівень води у них за лічені тижні впав майже на 2 м.

Усе через обстріли росіянами Каховської ГЕС, що пошкодили обладнання гідроелектростанції.

Ми спостерігаємо, що майже всі озера в заплаві сухі, протоки теж сухі.

Ця територія була природним нерестилищем, тобто ми вже можемо сказати, що навесні нересту на Хортиці не буде. Тому що немає водойм, — пояснює науковий співробітник сектору охорони природи Національного заповідника Хортиця Михайло Муленко.

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Науковці певні, що падіння рівня у водоймах неодмінно позначиться у найближчому майбутньому на довкіллі та сільському господарстві. Утім, дефіциту питної води фахівці поки що не прогнозують.

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