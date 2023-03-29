Україна

Працюють, ризикуючи життям. Херсонські фермери самостійно розмінували половину полів і вийшли на посівну

Ольга Чайко, Журналістка програми Факти ICTV 29 Березня 2023, 23:00

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