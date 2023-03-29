Працюють, ризикуючи життям. Херсонські фермери самостійно розмінували половину полів і вийшли на посівну

На Херсонщині тривають польові роботи.
Росіяни зробили усе, щоб перетворити багатющі українські поля буквально на мінні.
І з Градів снаряди знаходили… Усе в кабіну, до посадки вивіз і далі поїхав. А що ж робити? — розповідає тракторист Микола Шевченко.
І з Градів снаряди знаходили… Усе в кабіну, до посадки вивіз і далі поїхав. А що ж робити? — розповідає тракторист Микола Шевченко.
Щодня аграрії виходять на поля попри постійні обстріли з лівого берега Дніпра та мінну небезпеку.
За даними Херсонської ОВА, піротехніки очистили лише 10% угідь на деокупованих територіях, тому фермери працюють на власний ризик.
Через обстріли росіянами Каховської ГЕС сталось обміління Дніпра та Каховського водосховища на Запоріжжі. Дізнайся, чим це загрожує.
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