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Даниэла Долотова, редактор сайта 25 апреля 2023, 07:00
імпорт зерна
Фото: Pexels, Unsplash

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Разорились или обогатились? Заработали ли украинские аграрии на рынке ЕС и как повлияют зерновые запреты на нашу экономику
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