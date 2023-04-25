Разорились или обогатились? Заработали ли украинские аграрии на рынке ЕС и как повлияют зерновые запреты на нашу экономику

Украинские поля, обожженные жестокостью боевых действий, несмотря на тление пожаров, продолжают давать щедрый урожай.

Еще несколько лет назад он уже спокойно бы направлялся своим привычным путем к покупателям со всего мира, привыкшим иметь именно украинские продукты на столе. Но с началом полномасштабной войны, российские оккупанты заблокировали порты Украины, чем повлекли глобальный продовольственный кризис.

Казалось, что единственным правильным и безопасным решением для всех будет создание Коридоров солидарности в ЕС. Однако уже в 2023 году последствия разразились протестами европейских фермеров, которые уверяли — из-за украинского зерна они теряют заработок.

Впоследствии посыпались и запреты от разных стран ЕС не только импортировать, но даже провозить транзитом через их территорию украинские агропродукты.

Действительно зерно из Украины виновато в снижении цен и убытках фермеров из ЕС? Обогатились ли за последний год украинские фермеры? Какое влияние имеет зерновой кризис на нашу экономику? И как Украина может помочь зерновому кризису? Все эти вопросы Вікна обсудили с финансовым экспертом Владом Пономарем.

Что предполагала концепция Коридоров солидарности

После начала полномасштабной вооруженной агрессии против Украины РФ заблокировала украинские порты. Таким образом, страна-агрессор остановила экспорт украинского зерна, продовольствия и удобрений, и спровоцировала глобальный продовольственный кризис.

Как следствие — наиболее уязвимые страны мира, нуждавшиеся в продукте именно с таким соотношением цены и качества, оказались под угрозой голода. Ведь покупать другой продукт для них практически невозможно.

Поэтому Евросоюз положил начало Коридорам солидарности на границах с Украиной, для вывоза украинского экспорта по суше, с использованием автомобильного, железнодорожного транспорта, а также внутренних водных артерий. На такой шаг ЕС пошел в рамках экономической поддержки Украины.

Как создание Коридоров солидарности повлияло на экономику Украины

По словам Влада Пономаря, зерно является одним из важнейших источников экспортных поступлений Украины. Поэтому, конечно, работа Коридоров солидарности оказала положительное влияние на нашу экономику.

Еврокомиссия говорит, что Коридоры солидарности за год позволили перевезти 29 миллионов тонн украинского продовольствия, обеспечив украинским производителям и предприятиям 25 миллиардов евро.

Как запреты на импорт и транзит украинского зерна могут повлиять на экономику Украины

Финансовый эксперт уверяет, что запрет на импорт и транзит украинской продукции очень болезненно может ударить по украинским фермерам. Ведь аграрии в Украине в течение прошлого года продавали продукцию себе в убыток.

После того как уже пять стран, в частности Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария, выразили свою обеспокоенность засильем рынка украинской продукцией и могут полностью запретить как импорт, так и транзит зерна из Украины, ситуация может стать более критичной для украинцев.

Если не будет найдено решение в ближайшее время, то зерна в Украине станет только больше. А, по мнению Влада Пономаря, единственным путем для некоторых аграриев будет отказ от посевной.

Для Украины и рядового украинца это значительный ущерб. Это и потеря рабочих мест и падение курса гривны из-за снижения доходов от агроэкспорта. А падение курса приведет к росту цен на товары.

Что привело к финансовым потерям среди аграриев с ЕС и действительно ли виноват демпинг цен

Часто причиной как протестов фермеров, так и запрета импорта сельскохозяйственной продукции из Украины называют демпинг цен на зерно, который произошел из-за заполнения рынка якобы более дешевым украинским продуктом. Но Влад Пономарь уверен, что это экономическое явление здесь ни при чем.

Никакого демпинга нет. Здесь работают только рыночные механизмы.

По мнению финансового аналитика, цена сельскохозяйственной продукции упала в результате мировой конъюнктуры стоимости зерновых.

В свою очередь украинское зерно более конкурентоспособно из-за больших объемов выращивания и выгодных природных условий для растениеводства. А себестоимость нашего производства ниже, чем у польских, болгарских и венгерских фермеров.

Это не демпинг. Цены на сельхозпродукции в Украине из-за российского вторжения также сильно снизились, из-за чего агросектор страны терпит значительные убытки.

Также Влад Пономарь добавляет, что считает — европейские фермеры манипулируют. Ведь если говорить о падении цен на 30% из пиковых значений, аграрии не говорят, что год назад был аналогичный рост, вызванный вторжением России в Украину и неурожаем в ЕС.

Например, польские фермеры не продавали зерно, хотели его “придержать”, чтобы заработать дополнительную прибыль.

Но из сложившейся ситуации можно сделать вывод, что польские компании в этой ситуации интересами своих фермеров не беспокоились и начали скупать дешевле украинское зерно, что и повлекло наводнение страны украинской агропродукцией.

Как Украина может помочь проблеме

Искать виновных в сложившейся ситуации на европейском рынке агропродукции и причин проблемного ценообразования пока нет смысла. Ведь все эти процессы есть последствиями полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Но каждая сторона-участник зернового кризиса может сделать свой шаг на пути решения проблем.

По мнению Влада Пономаря, Украина может со своей стороны помочь проблеме, которая образовалась на европейском рынке.

Украинским экспортерам нужно очень четко придерживаться условий зернового транзита. А зерно, которое планируют отправить в третьи страны, не должно продаваться в Польше, Словакии или Румынии.

Европейская сторона тоже продолжает работу над вопросом. Так, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис и еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский после встречи с представителями Болгарии, Венгрии, Польши, Словакии, Румынии и Украины заявили, что ЕС предоставит финансовую поддержку в размере 100 млн евро странам.

Однако если те отменят односторонний запрет на импорт и транзит украинских зерновых.

Но украинские фермеры, несмотря на все сложности, продолжают работать и помогают другим украинцам, пострадавшим от войны. Читай, как переселенка создала убежище для ВПЛ и позволяет людям овладеть новой профессией.

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