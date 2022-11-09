Крыша над головой на живописной ферме: бывшая переселенка создала приют для ВПЛ

Екатерина Тарасенко — переселенка из Алчевска Луганской области. Женщина покинула родной дом еще в 2014 году. Начиная все с нуля, она создала козью ферму.

Кооператив Карпатські ґазди, что в селе Заречное Львовской области, — уже второй проект, за который взялась Екатерина. Сейчас у нее на ферме 200 коз, 15 свиней-мангалиц и куры. Также есть пруды с рыбой и небольшие домики отдыха для туристов.

Партнер по бизнесу арендовал трехэтажный недостроенный ресторанный комплекс. В первые дни полномасштабного вторжения у женщины появилась идея сделать в помещении приют для тех, кто вынужден убегать от войны.

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— Это было 26 февраля, второй день полномасштабного вторжения. Мысли все были о том, что людям нужно куда-то уезжать. Я умоляла своего сына с невесткой поскорее уехать из Донецкой области. Тогда мне и пришло в голову, что здесь действительно можно приютить переселенцев, — вспоминает Екатерина.

О первых жителях приюта

Дочь подруги Екатерины из Киева стала первой жительницей приюта. Вместе с первыми жителями, приехавшими сюда из Киева и Харькова, они достраивали комнаты, чистили, мыли и обустраивали помещение, ведь оно сбыло совсем непригодным для проживания. Впоследствии создали общественную организацию, а объявление о наборе людей разместили на сайте.

— Название приюта и общественной организации придумали спонтанно. Я попросила жителей, которые были у нас в апреле, придумать какое-нибудь название.

Мы тогда стояли на ступеньках на улице и говорили, что людям нужна крыша над головой.

Тогда подошел один человек и сказал, что это и есть название. Так мы сразу и решили, что у нас Дах над головою (Крыша над головой), — говорит она.

За первые две недели работы в приют поселилось 68 человек. За восемь с половиной месяцев работы через него прошло около 400 человек. Одни живут по семь месяцев, другие приезжают на несколько дней. Кто-то находит лучший вариант и уезжает.

— Я поначалу и не думала, что будет такой безумный наплыв людей. Честно говоря, мы, возможно, сошли бы с дистанции, если бы не местные люди из Дашавы. Я просто поговорила с продавцами из магазина, обратилась к местному священнику Оресту — церковь напротив нашего приюта.

Люди услышали, что мы принимаем переселенцев. За неделю к нам снесли диваны, кровати, матрасы, одеяла, подушки, постельные принадлежности, продукты.

Даже один житель привез нам целую тушу свиньи — мы были в шоке. Соседка лепила вареники и приносила нам утром, чтобы мы покормили людей, — рассказывает женщина о помощи людей.

Как живет приют сейчас

Сегодня в приюте готовят и убирают сами переселенцы. Сейчас здесь проживают 44 человека. Большинство приехало из тех регионов, где ведутся активные боевые действия, или оккупированных. Возвращаться им пока некуда. Поэтому за жилье они благодарят своим трудом.

Еще с лета начали готовиться к зиме. Жители ходили за грибами, а затем их консервировали. Собранные ягоды замораживали или делали варенье. Из выросшего на огороде фермы также делали консервации: маринованные кабачки, кабачковая икра и салаты. В общей сложности подготовили на зиму более 200 банок.

Жителей, желающих научиться сыроделию, Екатерина отправляет на бесплатные курсы. Они получают новые навыки, практику и помогают. На самой ферме также работает около десятка человек. Они ухаживают за животными, пасут скот, готовят еду и ухаживают. Людям труд помогает отвлечься от мыслей о войне и потерянном покое.

В первую очередь, это терапия. Когда человек приезжает и думает о том, что его дом разрушен, а родственники остались где-то там, это очень сложно. Я знаю по своему опыту.

Мы стараемся этих людей занять работой. У нас летом есть огород есть с овощами, мы сами сажали, пололи, собирали, консервировали. Высадили полторы тонны картофеля, сейчас закончили собирать, теперь будет на зиму.

Даже туристы, приезжающие к нам на ферму, охотно помогают. Я думаю, что и людям это интересно, и нам какая-то помощь есть, — подчеркивает Екатерина.

О дальнейших планах

Учредители хотят расширить кооператив и создать фермерско-туристическое пространство. Планируют завести коров, кроликов, уток и индеек — все, что можно держать на ферме. Проводить туристам экскурсии и дегустации. Жителям приюта Екатерина хочет помочь закрепиться на новом месте — дать возможность работы и собственное жилье.

— Мечтаю заняться жилищной программой для переселенцев хотя бы в небольших размерах. Есть люди, готовые работать на ферме.

Мы решили наиболее заинтересованным не просто предложить рабочее место помощника или дояра, а разрешить им стать нашими партнерами.

То есть, выделим им землю, они оформят или семейное фермерское хозяйство, или ФЛП для переработки и станут членами нашего кооператива. Чтобы они не бегали и не искали лучших мест, попробуем вместе построить нам домики. Планирую небольшие сборно-щитовые дома на две комнаты, но это будет реальная крыша над головой, — делится планами женщина.

Средств на масштабные проекты пока маловато. В ближайших планах приюта пережить зиму. Надеждой для основателей и жителей стал грант от немецкой компании почти 900 тыс. грн, который вскоре получат. Теперь у Екатерины появилась надежда, что она сможет обеспечить людей наиболее необходимым: теплом, светом, водой и базовыми продуктами. Однако помощь жителям нужна постоянно.

— Есть желание привлечь людей, желающих остаться в селе надолго, и сделать из них фермеров. Я покупаю литературу, иногда мне присылают бесплатную: как разводить кур, что делать со свиньями. Я записываю на курсы фермеров людей, наши переселенцы проходят курсы сыроваров.

Если я вижу у человека желание, стараюсь дать возможность научиться всему, — признается Екатерина.

С 2014 года женщина жила в разных уголках Украины. На вопрос, нашла ли за это время собственную крышу над головой, говорит, что наполовину.

— Крыша над головой в моем понимании — это мой муж. Ведь крыша там, где тебя ждут. Это мой партнер. Он меня сюда пригласил, поделился и мы решили дальше работать вместе. В конце концов я мечтаю построить свою реальную крышу над головой, — рассказывает Екатерина.

Помочь приюту Дах над головою можно по реквизитам:

ГО Дах над головою

ЕГРПОУ 44760559

Западное ГРУ, МФО 305299

р/с UA273052990000026007021025491

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