Обстреливают дома и гуманитарный штаб: что известно о последствиях взрывов в Херсоне 11 июля

Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. Оккупанты ежедневно обстреливают Херсонскую область.

Сегодня, 11 июля 2023 года, враг в очередной раз нанес удары по жилым районам Херсона, об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Взрывы в Херсоне сегодня: последствия обстрела 11 июля 2023

Около 12:00 Прокудин предупреждал жителей Херсона о вероятном обстреле железнодорожного вокзала в ближайшее время. Через несколько часов стало известно о попадании в гуманитарный штаб, также пострадали по меньшей мере пять жилых домов. Загорелись пожары. На местах работают спасатели и медики.

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Предварительно, два человека получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

Прокудин сообщил, что обстрелы продолжаются и призвал людей находиться в укрытиях и не выходить на улицы.

Кроме этого, сегодня враг обстрелял из Градов Софиевку Станиславской общины, есть пострадавшие среди мирного населения.

Враг усиливает обстрелы Юга и готовится к обороне в Крыму. Ранее Наталья Гуменюк рассказала о ситуации на Южном фронте.

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Фото: Александр Прокудин