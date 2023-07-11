Обстрілюють будинки та гуманітарний штаб: що відомо про наслідки вибухів у Херсоні 11 липня

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення Україні. Окупанти чи не щодня обстрілюють Херсонщину.

Сьогодні, 11 липня 2023 року, ворог вкотре завдав ударів по житлових районах Херсона, про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Вибухи у Херсоні сьогодні: наслідки обстрілу 11 липня 2023

Близько 12:00 Прокудін попереджав жителів Херсона про ймовірний обстріл залізничного вокзалу найближчим часом. За кілька годин стало відомо про влучання в гуманітарний штаб, також постраждало щонайменше пʼять житлових будинків. Зайнялися пожежі. На місцях працюють рятувальники та медики.

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Попередньо, двоє людей дістали поранення, одна з них перебуває у тяжкому стані.

Прокудін повідомив, що обстріли продовжуються, та закликав людей перебувати в укриттях та не виходити на вулиці.

Крім цього, сьогодні ворог обстріляв з Градів Софіївку Станіславської громади, є постраждалі серед мирного населення.

Ворог посилює обстріли Півдня та готується до оборони в Криму. Раніше Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію на Південному фронті.

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Фото: Олександр Прокудін