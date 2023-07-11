Перетворила власне весілля на аукціон. Як благодійниця відбудовує житло для бабусь Нікополя

Російські окупанти продовжують нищити Нікопольський район Дніпропетровщини. Обстрілюють його з артилерії, РСЗВ та скидають боєприпаси з безпілотників. Але поки окупанти руйнують міста та села регіону, небайдужі їх самотужки відбудовують. Карина Бахолдіна з Дніпра та її команда відновлює житло родинам Нікополя.

Історія волонтерки

Нікопольський район Дніпропетровщини понад рік під ворожим артилерійським вогнем. Позиції ворога недалеко, вибухи лунають чи не щодня. Окупанти місцевих не шкодують, пані Віра — одна з постраждалих від дій росіян.

Жінці взялася допомагати Карина, дівчина родом із Дніпра. Після початку повномасштабної війни вона почала волонтерити. Карина — експертка з нерухомості, але злочини окупантів змусили серйозно взятися за ще одну справу.

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Дівчина заснувала благодійний фонд, де за гроші родини, друзів та донати небайдужих допомагає постраждалим українцям. Про пані Віру Карина розповідає, їй потрібні були вікна, але вона просила про допомогу ліками.

За кілька місяців роботи команда Карини повернула дах над головою сімом родинам. Працюють швидко, адже загроза артилерійського обстрілу тут цілодобова. На черзі відбудова ще трьох осель у Нікопольському районі.

Є задача допомогти, наприклад, бабусі 80-річній, багатодітній родині. У них точно немає можливості бігати та заповнювати заявки. Щоб люди зрозуміли, що вони не самі, — каже благодійниця Карина Бахолдіна.

Команда Карини взялася й за гуманітарні вантажі та підтримку Збройних сил України. Кажуть, волонтерство стало життєвим обов’язком. Гуманітарну допомогу відправляють у Херсонську, Донецьку та Запорізьку область.

Навіть своє весілля дівчина перетворила на аукціон. На зібрані разом із чоловіком гроші придбали швидку для військових, які нині тримають оборону на Бахмутському напрямку. За півтора року війни Карина відправила вже 24 автівки.

Треба жити — 100%. Але в жодному разі не можна забувати, що є ті, хто віддають свої життя, щоб ми жили. Допомагати їм потрібно постійно, — каже Карина Бахолдіна.

Раніше ми розповідали, як бойовий медик врятував військового, який благав його добити.

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