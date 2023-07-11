Превратила собственную свадьбу в аукцион. Как благотворительница отстраивает жилье для бабушек Никополя

Российские оккупанты продолжают уничтожать Никопольский район Днепропетровской области. Обстреливают его из артиллерии, РСЗО и сбрасывают боеприпасы с беспилотников.

Но пока оккупанты разрушают города и села региона, неравнодушные их самостоятельно отстраивают. Карина Бахолдина из Днепра и ее команда восстанавливает жилье семьям Никополя.

История волонтера из Днепра

Никопольский район Днепропетровской области больше года под вражеским артиллерийским огнем. Позиции врага недалеко, взрывы раздаются чуть ли не каждый день. Оккупанты местных не жалеют, Вера — одна из пострадавших от действий россиян.

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Женщине принялась помогать Карина, девушка родом из Днепра. После начала полномасштабной войны она начала волонтёрить. Карина — эксперт по недвижимости, но преступления оккупантов заставили всерьез взяться за еще одно дело.

Девушка основала благотворительный фонд, где за деньги семьи, друзей и донаты небезразличных помогает пострадавшим украинцам. О Вере Карина рассказывает, ей нужны были окна, но она просила о помощи лекарствами.

За несколько месяцев работы команда Карины вернула крышу над головой семи семьям. Работают быстро, ведь угроза артиллерийских обстрелов здесь круглосуточная. На очереди восстановление еще трех домов в Никопольском районе.

Есть задача помочь, например, бабушке 80-летней, многодетной семье. У них нет возможности бегать и заполнять заявки. Чтобы люди поняли, что они не одни, — говорит благотворительница Карина Бахолдина.

Команда Карины взялась и за гуманитарные грузы и поддержку Вооруженных сил Украины. Говорят, волонтерство стало жизненным долгом. Гуманитарную помощь отправляют в Херсонскую, Донецкую и Запорожскую область.

Даже свою свадьбу девушка превратила в аукцион. На собранные вместе с мужем деньги приобрели скорую для военных, которые сейчас держат оборону на Бахмутском направлении. За полтора года войны Карина отправила уже 24 автомобиля.

Надо жить — 100%. Но в любом случае нельзя забывать, что есть те, кто отдают свои жизни, чтобы мы жили. Помогать им нужно постоянно, — говорит Карина Бахолдина.

Раньше мы рассказывали, как боевой медик спас военного, который просил его добить.

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