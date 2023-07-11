Превратила собственную свадьбу в аукцион. Как благотворительница отстраивает жилье для бабушек Никополя

Российские оккупанты продолжают уничтожать Никопольский район Днепропетровской области. Обстреливают его из артиллерии, РСЗО и сбрасывают боеприпасы с беспилотников.
Но пока оккупанты разрушают города и села региона, неравнодушные их самостоятельно отстраивают. Карина Бахолдина из Днепра и ее команда восстанавливает жилье семьям Никополя.
Никопольский район Днепропетровской области больше года под вражеским артиллерийским огнем. Позиции врага недалеко, взрывы раздаются чуть ли не каждый день. Оккупанты местных не жалеют, Вера — одна из пострадавших от действий россиян.
Женщине принялась помогать Карина, девушка родом из Днепра. После начала полномасштабной войны она начала волонтёрить. Карина — эксперт по недвижимости, но преступления оккупантов заставили всерьез взяться за еще одно дело.
Девушка основала благотворительный фонд, где за деньги семьи, друзей и донаты небезразличных помогает пострадавшим украинцам. О Вере Карина рассказывает, ей нужны были окна, но она просила о помощи лекарствами.
За несколько месяцев работы команда Карины вернула крышу над головой семи семьям. Работают быстро, ведь угроза артиллерийских обстрелов здесь круглосуточная. На очереди восстановление еще трех домов в Никопольском районе.
Есть задача помочь, например, бабушке 80-летней, многодетной семье. У них нет возможности бегать и заполнять заявки. Чтобы люди поняли, что они не одни, — говорит благотворительница Карина Бахолдина.
Есть задача помочь, например, бабушке 80-летней, многодетной семье. У них нет возможности бегать и заполнять заявки. Чтобы люди поняли, что они не одни, — говорит благотворительница Карина Бахолдина.
Команда Карины взялась и за гуманитарные грузы и поддержку Вооруженных сил Украины. Говорят, волонтерство стало жизненным долгом. Гуманитарную помощь отправляют в Херсонскую, Донецкую и Запорожскую область.
Даже свою свадьбу девушка превратила в аукцион. На собранные вместе с мужем деньги приобрели скорую для военных, которые сейчас держат оборону на Бахмутском направлении. За полтора года войны Карина отправила уже 24 автомобиля.
Надо жить — 100%. Но в любом случае нельзя забывать, что есть те, кто отдают свои жизни, чтобы мы жили. Помогать им нужно постоянно, — говорит Карина Бахолдина.
Надо жить — 100%. Но в любом случае нельзя забывать, что есть те, кто отдают свои жизни, чтобы мы жили. Помогать им нужно постоянно, — говорит Карина Бахолдина.
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