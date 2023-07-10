Боевой медик спас военного, который умолял его добить! Поразительная история, облетевшая весь интернет

Видео героического спасения украинских воинов на Бахмутском направлении поразило миллионы пользователей соцсетей. Его обнародовал боевой медик из Одессы Петр Конопля.

Во время боя враг накрыл минометным огнем позиции украинских защитников. Один погиб на месте, двое получили ранения. И, как кажется на кадрах, несовместимые с жизнью.

Он хотел, чтобы его добили, потому что он не жилец. Я не мог его добить. Я же медик и пришел туда не убивать, а спасать, — рассказывает боевой медик 35-й бригады морской пехоты Петр Конопля.

Он рассказывает, все снимает для анализа своей работы, а видео выложил, чтобы разыскать ребят. Ведь не знал ни их имен, ни подразделений, в которых они служат. И это сработало.

Сейчас также смотрят

Первым своего спасителя нашел Зевс — воин, получивший ранение челюсти. Он пережил несколько операций и находится в реабилитации. Позже с Петром связались и родственники другого защитника — Артема.

Раненого защитника Петр посетил в больнице и всячески продолжает ему помогать. Сам боевой медик тоже на реабилитации. Он получил ранения в тот же день при эвакуации. Рассказывает, что тогда было так много раненых, что не осталось ни одного турникета. Свой личный он отдал врагу.

Теперь Петр ждет окончания реабилитации и прохождения комиссии, чтобы вернуться на службу. А после победы хочет снова заниматься любимым делом и снять кино о войне в Украине. Верит, это обязательно сбудется.

Напомним, ранее мы рассказывали о реалиях боев на Бахмутском направлении.

Кстати, подписывайся на Телеграм и Инстаграм Вікон. У нас интересно!