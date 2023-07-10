Бойовий медик врятував військового, який благав його добити! Дивовижна історія, яка облетіла весь інтернет

Відео героїчного рятування українських воїнів на Бахмутському напрямку вразило мільйони користувачів соцмереж. Його оприлюднив бойовий медик з Одеси Петро Конопля.

Під час бою ворог накрив мінометним вогнем позиції наших захисників. Один загинув на місці, двоє отримали поранення. І, як здається на кадрах, несумісні з життям.

Він хотів, щоб його добили, бо він не жилець. Я не міг його добити. Я ж медик і прийшов туди не вбивати, а рятувати, — розповідає бойовий медик 35-ї бригади морської піхоти Петро Конопля.

Чоловік розповідає, все фільмує для аналізу своєї роботи, а відео виклав, аби розшукати хлопців. Адже не знав ані їхніх імен, ані підрозділів, у яких вони служать. І це спрацювало.

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Першим свого рятівника знайшов Зевс — воїн, який отримав поранення щелепи. Він пережив декілька операцій та перебуває на реабілітації. Пізніше з Петром зв’язалися й родичі іншого захисника — Артема.

Пораненого захисника Петро відвідав у лікарні й усіляко продовжує йому допомагати. Сам бойовий медик наразі теж на реабілітації. Він отримав поранення у той самий день під час евакуації. Розповідає, тоді було так багато поранених, що не залишилося жодного турнікета. Свій особистий він віддав ворогу.

Наразі Петро чекає на закінчення реабілітації та проходження комісії, аби повернутися на службу. А після перемоги хоче знову займатися улюбленою справою й зняти кіно про війну в Україні. Вірить, це обов’язково справдиться.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про реалії боїв на Бахмутському напрямку.

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