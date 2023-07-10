Окупанти, які на нашій землі, мають бути в ній! Кримчанин Ашер Черкаський про бойові дії та завершення війни

Багато військових, які зараз боронять нашу країну, робили це, ще починаючи з 2014 року. Вони порівнюють війну тоді й зараз, а також єдність та силу духу нашого народу.

Ашер Черкаський родом з Криму. Він не міг залишатися на півострові при загарбниках, тому 2014 року з родиною переїхав до Дніпра, де і вступив до батальйону Дніпро, щоб боронити Україну від російських окупантів.

У минулому він був підприємцем та займався постачанням промислового обладнання.

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Зараз Ашер також на фронті. Він порівнює патріотичне піднесення 2014 та 2022 року та доходить висновку, що свідомі українці завжди боронитимуть свою країну, а війна закінчиться лише тоді, коли РФ припинить своє існування.

— Вона існувала завдяки тому, що грабувала свій народ та тих, що живуть поруч.

Це не лише їхня ідеологія та менталітет, а й суть! Окупанти, які перебувають на нашій землі, мають бути в ній, — говорить Ашер.

Наші українські військові — незламні. Вони хочуть продовжувати службу навіть після тяжких поранень. Раніше ми розповідали історію бійця на псевдо Тайсон, який був за крок до смерті, але хоче повернутися до захисту України.

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