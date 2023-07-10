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Окупанти, які на нашій землі, мають бути в ній! Кримчанин Ашер Черкаський про бойові дії та завершення війни

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Липня 2023, 12:00
Ашер Черкаський: історія кримчанина про бойові дії у 2014 році та зараз

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Окупанти, які на нашій землі, мають бути в ній! Кримчанин Ашер Черкаський про бойові дії та завершення війни
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