Був за крок від смерті, але врятувався та хоче продовжувати службу! Історія незламного бійця на псевдо Тайсон

Військовослужбовець ЗСУ на псевдо Тайсон дивом вижив після того, як ворожа авіація почала гатити по їхній з побратимами автівці. Вони саме їхали на завдання, до пункту призначення залишалося лише 600 м.

Двоє його товаришів загинули, а Тайсона з численними опіками та переломами відразу доправили до шпиталю. Зараз він проходить лікування у реабілітаційному центрі Незламні й хоче повернутися на фронт.

Боронив Україну на різних напрямках

Чоловік з побратимами з лютого обороняв Київ, а згодом — Миколаївщину та Харківщину. Саме там і сталася трагедія, про яку йому і досі важко говорити. Адже на власні очі бачив, як живцем згоріли його побратими, коли російська ракета впала поруч з автівкою, якою їхали на завдання.

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Відразу двоє побратимів загинули, ще двоє, які їхали в автівці позаду, вижили. Тайсон не знає, як вдалося його врятувати. Вірить у вищі сили, бо весь час поруч був оберіг.

— Дуже важко було, задихався, в очах ніби туман. Дивився на форму, праве плече — пошарпане. Форма висіла шматками, у правій кишеньці була олійка священна, ніби Миколая Святого (ікона — ред.), аркуш лежав, така проскура свята, — згадує Тайсон.

Про порятунок та лікування

Коли зрозумів, що живий, почав рятуватись. Самотужки проповз близько пів кілометра, аж поки його не побачили інші побратими. У Харкові в госпіталі чоловік три дні пробув у реанімації, підключений до ШВЛ. Згодом евакуаційним потягом прибув до львівської лікарні. Спершу захиснику очистили та закрили рани, а потім пластичні хірурги пересадили шкіру зі стегна на уражену руку. Скоро його мають виписати з опікового відділення і перевести в травматологію.

Опісля на захисника чекає тривала реабілітація. Та він вже думає про те, як повернеться до побратимів на фронт.

— Побратими досить хороші, бойові, до яких би хотілось повернуться, і з якими за честь було б далі продовжувати службу і боронити свою державу, — стверджує військовий.

Наші захисники сміливі та незламні, готові повертатися до оборони України попри все. Раніше ми розповідали історію бійця Нацгвардії, якого не зупинили навіть 20 поранень.

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