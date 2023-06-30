Был в шаге от смерти, но спасся и хочет продолжать службу! История несокрушимого бойца Тайсона

Военнослужащий ВСУ с позывным Тайсон чудом выжил после того, как вражеская авиация начала бить по их с собратьями машине. Они как раз ехали на задание, до пункта назначения оставалось всего 600 м.

Два его товарища погибли, а Тайсона с многочисленными ожогами и переломами сразу доставили в госпиталь. Сейчас он проходит лечение в реабилитационном центре Несокрушимые и хочет вернуться на фронт.

Защищал Украину на разных направлениях

Мужчина с побратимами с февраля оборонял Киев, а потом — Николаевскую и Харьковскую области. Именно там и произошла трагедия, о которой ему до сих пор трудно говорить. Ведь своими глазами видел, как заживо сгорели его собратья, когда российская ракета упала рядом с автомобилем, в котором мужчины ехали на задание.

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Сразу же двое собратьев погибли, еще двое, которые ехали в машине сзади, выжили. Тайсон не знает, как удалось спастись. Верит в высшие силы, потому что все время рядом был оберег.

— Очень тяжело было, задыхался, в глазах — как туман. Смотрел на форму, правое плечо — потрепано. Форма висела кусками, в правом кармане было масло священное, вроде бы Николая Святого, лист лежал, такая проскура святая, — вспоминает Тайсон.

О спасении и лечении

Когда понял, что жив, начал спасаться. Самостоятельно прополз около пол километра, пока его не увидели другие собратья. В Харькове в госпитале мужчина три дня пробыл в реанимации, подключенный к ИВЛ. Впоследствии эвакуационным поездом он прибыл во львовскую больницу. Сначала защитнику очистили и закрыли раны, а затем пластические хирурги пересадили кожу с бедра на поврежденную руку. Вскоре его должны выписать из ожогового отделения и перевести в травматологию.

После этого защитника ждет длительная реабилитация. Но он уже думает о том, как вернется к собратьям на фронт.

— Собратья достаточно хорошие, боевые, к которым хотелось бы вернутся, и с которыми за честь было бы дальше продолжать службу и защищать свою страну, — утверждает военный.

Наши защитники смелые и несокрушимые, готовы возвращаться к обороне Украины, несмотря ни на что. Ранее мы рассказывали историю бойца Нацгвардии, которого даже 20 ранений не остановили.

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