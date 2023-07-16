Спасатели Херсона: чем и как помогают волонтеры жителям наиболее опасных районов

Под ежедневными обстрелами, после оккупации и затопления, несокрушимому Херсону помогают выстоять волонтеры. Помощь поступает со всех уголков мира. Но в самом городе есть центры, работающие уже давно. И они, как никто, знают о потребностях города, которые во время войны постоянно меняются.

Пес Рембо немного сторонится, потому что не прошел еще стресс. Привыкает к новому месту. Рядом его владелец. Его здесь все называют дядя Игорь. В первые дни после аварии на ГЭС его вывезли волонтеры из затопленной многоэтажки.

Он теперь помогает охранять территорию, живет в комнатке в волонтерском центре. Это ему временно за дом. Человек всю жизнь прожил на Острове — теперь в самом опасном районе Херсона.

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Это наш храм, наш дом. Здесь мы селим эвакуированных людей, — рассказывает волонтер Олег.

Спасать людей, говорит Олег, начали, как только узнали о наводнении. Одни из первых лодок, спустивших на воду, были их.

Волонтеры — это настоящая опора Херсона. Есть группа организаций, работающих здесь постоянно, которые помогают тем, кто нуждается больше всего и закрывают разные типы потребностей.

В центре, которым руководит Игорь Цуркан, можно получить помощь — это и вода, и еда и лекарства, и средства личной гигиены, и одежда. К тем, кто хочет прислать помощь, Игорь просит высылать только то, что нужно.

Но тем, кто решился приехать, нужно помнить, что это не толока на мирной территории. Работать нужно там, где россияне очень близко. Здесь стреляют постоянно. Волонтеры и гибли, и были ранены. Поэтому четко координируйтесь с теми, кто принимает вас на местах.

Напомним, ранее мы рассказывали, что известно о последствиях взрывов в селе Никольское в Херсонской области.

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