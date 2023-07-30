Дім знищила війна? Небайдужі допомагають знайти новий! Як працює реєстр Сільська хата для переселенців

Українці з відносно спокійних тилових областей невтомно підтримують переселенців, постраждалих через ракетні обстріли, а тепер ще й від підтоплень. І готові надавати тим, хто втратив домівку, найважливіше — оселю та затишок.

Хмельничанка Василина Рохова за підтримки волонтерів вигадала цікавий і дуже потрібний реєстр Сільська хата. Там швидко можна знайти будинок або квартиру у Львівській, Чернівецькій чи Хмельницькій областях, яку господарі надають переселенцям безоплатно.

Про проект Сільська хата

Такий досвід Василина перейняла в Ірландії. Там біженців реєструють відразу після прибуття й просто в аеропорту пропонують різні варіанти для проживання. Василина має у селах домівки своїх родичів, де ніхто не мешкає. Тому може надати житло тим, хто цього потребує. Біля хат, звісно, треба трохи попрацювати, але жити там можна. Такі будинки мають багато українців.

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Завдяки одному з селян родина Світлани Кащук тепер має, де жити. Жінці з чотирма дітьми та чоловіком довелося тікати від ракет у рідній Снігурівці на Миколаївщині. Торік, у квітні, вони не знали, куди податися. Потім дізналися, що можна поїхати жити у село на Хмельниччині.

Зараз чоловік Світлани воює на Донбасі, жінка влаштувалася на роботу. Повернутися до рідної домівки не може — після підриву окупантами Каховської ГЕС її затопило.

У селі Копистинське Хмельницької області мешкають близько 20 переселенців. Вони не жили у школах чи садочках, адже селяни відразу пропонували їм домівки.

Жителі охоче долучилися до проекту Сільська хата. Староста села каже, що не відмовляють людям та можуть навіть допомогти з ремонтом будинку.

Багато переселенців отримують виплати від держави, але люди можуть змінювати місце проживання. Раніше ми розповідали, як отримувати виплати ВПО при переїзді.

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