У Запоріжжі удар іскандером забрав життя чоловіка та жінки. Росіяни нещадно гатять по будинках та інфраструктурі

32-річну жінку та 45-річного чоловіка вбили росіяни напередодні в Запоріжжі. Ще двох жінок з легкими ушкодженнями доправили до лікарні. Напередодні окупанти вгатили по місту надвечір. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, супермаркет та заклад освіти.

Біля п’ятої вечора російські терористи завдали ракетного удару по спальному району Запоріжжя. У цьому житловому кварталі, де зазвичай багатолюдно через пішу доступність до ринку та супермаркетів, потужна хвиля у будинках довкола повибивала шибки та понівечила фасади.

Продавчиня пані Інна саме завершувала зміну у крамниці, коли, каже, гримнуло.

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Полетіло скло, постраждали покупці наші, які стояли біля вікна. Це було несподівано, гучно, ми вибігли на вулицю і усі були шоковані, — розповідає Інна.

Ворожа ракета вибухнула неподалік у ліску, що відділяє один мікрорайон від іншого. Вочевидь, просто біля епіцентру опинились 45-річний чоловік та 32-річна жінка. Вони загинули, а ще двох жінок з пораненнями доправили до лікарні.

Нині у кварталі працюють посадовці райадміністрації, які складають списки мешканців пошкоджених осель. Вже звернулись із заявами власники 87 квартир.

Минулої доби росіяни завдали 77 ударів по 20 населеним пунктам Запорізької області. З артилерії вгатили по Оріхову, Малинівці та Кам’янському. Більш ніж 30 руйнувань зазнали житлові об’єкти та об’єкти інфраструктури.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як працює реєстр Сільська хата для переселенців.

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