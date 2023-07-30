Україна

У Запоріжжі удар іскандером забрав життя чоловіка та жінки. Росіяни нещадно гатять по будинках та інфраструктурі

Андрій Почтєв 30 Липня 2023, 16:30

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