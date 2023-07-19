Гучна ніч для багатьох регіонів: наслідки вибухів в Одесі та інших містах

Російська Федерація продовжує скоювати злочини проти мирного населення України. Сьогодні вночі, 19 липня 2023 року, російські військові атакували різні регіони України. Ми розповімо про вибухи в Одесі та інших містах.

Вибухи в Одесі 19 липня 2023: що відомо

Вночі на території України була оголошення повітряна тривога. В Одесі під час повітряної тривоги лунали вибухи.

У Повітряних силах України близько 00:08 повідомили про зліт Ту-22м3 та загрозу для північних і центральних областей. О 00:56 повідомили про пуски ракет Калібр з Чорного моря та ракетну небезпеку для Одеської та Миколаївської областей.

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Близько 02:00 були зафіксовані повторні пуски ракет Х-22, а також Калібрів. В Одесі пролунала серія вибухів.

У Повітряних силах закликали жителів Одеської області перебувати в укриттях. Так само зробив і голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Він закликав перебувати в укриттях, не підходити до вікон та не фіксувати наслідки вибухів в Одесі та області.

Водночас жителі Одеси розповідають у соціальних мережах про гучні вибухи та наслідки. У деяких людей вибуховою хвилею вибило вікна.

У Повітряних силах України повідомили, що на Одещині атаковано об’єкти критичної інфраструктури та військові об’єкти. Ворог спрямував на інфраструктуру області ракети Х-22 та Онікс.

Вранці Олег Кіпер повідомив, що ворог атакував Одещину десятками ракет та ударних безпілотників. Основними цілями були портова та критична інфраструктура. На щастя, обійшлося без людських жертв.

Ракета Х-59 була збита силами ППО на підльоті до берега і, впавши в одному з кварталів Одеси, утворила велику вирву, вибуховою хвилею пошкоджено кілька будівель навколо. Три мирні жителі зазнали поранень.

Онікси й Х-22 росіяни спрямували на портову і критичну інфраструктуру.

Влучили в зерновий і олійний термінал, пошкоджено резервуари та обладнання для завантаження, зайнялася пожежа, всі компетентні служби працюють над ліквідацією наслідків.

В Одеському районі є влучання в промисловий об’єкт, де постраждав цивільний співробітник та уражені два складських приміщення в різних локаціях – із тютюном і фейєрверками.

В небі над Одещиною було збито вісім дронів типу Shahed-136. Внаслідок повітряних боїв та падіння уламків зайнялись та пошкоджені туристичні бази та готелі в прибережній зоні Коблевської громади, постраждало два мирних жителі.

Також внаслідок бойової роботи зі знищення ракет та дронів вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.

Очільник Одеси Геннадій Труханов розповів, що внаслідок атаки в Пересипському та Київському районах є пошкодження житлових будинків, вибито вікна. Пошкоджено Слобідське кладовище.

За попередньою інформацією, загиблих немає. Постраждалим, серед яких дев’ятирічний хлопчик, надана вся необхідна медична допомога.

Вибухи в Одесі сьогодні: фото

Гучна ніч для багатьох регіонів: наслідки вибухів в Одесі та інших містах / 2 Фотографії

Вибухи в Києві 19 липня 2022: що відомо

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що ворог також атакував Київ. Росія направила на столицю дрони Shahed.

— Ще на підступах до столиці ППО виявила і знищила усі ворожі дрони. Попередньо, без жертв та руйнувань, але дані ще уточнюються, — сказав очільник МВА Сергій Попко.

Вибухи в Україні 19 липня 2023: що відомо

Уночі 19 липня 2023 року вибухи лунали у різних містах України, зокрема у Запоріжжі. Там тривогу оголосили через активність ворожої тактичної авіації.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів, що під ранок Росія атакувала Житомирщину дронами-камікадзе. За попередньою інформацією внаслідок удару Шахедами постраждав інфраструктурний об’єкт, є пошкодження приватних домогосподарств. Усі служби виїхали на місце події.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що ворог бив неподалік Кропивницького. За попередніми даними, обійшлось без жертв та руйнувань цивільних будівель.

За словами голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна, Росія атакувала область БпЛА, але влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано.

Робота ППО в ніч проти 19 липня 2023 року

У ПС ЗСУ повідомили, що за результатами бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 37 повітряних цілей:

13 крилатих ракет Калібр;

одну керовану авіаційну ракету Х-59;

23 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Ворог атакує Україну ракетами та дронами, але наші військові дають відсіч на полі бою та мають успіхи на певних напрямках. Щоб більше дізнати про ситуацію на фронті, пропонуємо ознайомитися з картою бойових дій.

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