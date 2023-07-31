Росіяни атакували ще один жилий будинок! Що відомо про вибухи у Кривому Розі 31 липня

Росія продовжує безупинно тероризувати мирних мешканців України. Вночі окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, а зранку стало відомо про удар по Кривому Рогу.
Російські військові вчергове поцілили у багатоповерховий житловий будинок. Ймовірно, удар завдали балістикою, адже не було оголошено сигнал повітряної тривоги.
Про удар по Кривому Рогу повідомили в МВС України, у Міністерстві запевнили, що на місці вже працюють усі необхідні служби. Закликали мешканців перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав зараз дотримуватися інформаційної тиші, а подробиці атаки будуть згодом.
Оновлено 12:03. Як передає журналістка програми Вікна-новини Софія Богуцька, під час розбору завалів будинку у Кривому Розі стався обвал.
Оновлено 11:34. В Офісі Генпрокурора повідомили, що внаслідок обстрілу Кривого Рога загинуло двоє людей, 25 отримали поранення, серед них четверо дітей.
Оновлено 11:10. Очільник МВС України Ігор Клименко в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив, що кількість загиблих у Кривому Розі зросла до двох. Крім цього, відомо про щонайменше 20 постраждалих, під завалами може бути п’ять-сім людей.
Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що Росія поцілила двома ракетами по людях і їхніх домівках. Зруйнована частина дев‘ятиповерхового житлового будинку та будівля навчального закладу.
Станом на 10:15 одна людина загинула, за медичною допомогою звернулося десять мешканців. Всі відповідні служби працюють на місці. Під завалами можуть бути люди.
Станом на 10:15 одна людина загинула, за медичною допомогою звернулося десять мешканців. Всі відповідні служби працюють на місці. Під завалами можуть бути люди.
— Ранок понеділка. Регіони України під обстрілами окупантів, які продовжують тероризувати мирні міста і людей. Кривий Ріг, Херсон. Влучання в житлові будинки, навчальний корпус університету, перехрестя.
На жаль, є загиблі й поранені. Під завалами можуть бути люди. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких через російський терор.
На жаль, є загиблі й поранені. Під завалами можуть бути люди. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких через російський терор.
Рятувальники та всі необхідні служби на місці й працюють. Намагаємося врятувати якомога більше людей. Уже провів розмови з МВС та СБУ. Заступник керівника Офісу президента з питань регіональної політики Олексій Кулеба та голови ОВА займаються ситуацією.
Останні дні ворог уперто б’є по містах, по центрах міст. Обстрілює цивільні об’єкти й житло. Але цей терор нас не злякає і не зламає. Працюємо й рятуємо наших людей, — написав президент у Telegram.
Кілька днів тому окупанти жорстоко обстріляли Суми. Повітряну тривогу оголосили вже після влучання. Раніше ми розповідали про вибухи у Сумах 29 липня.
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Фото: ДСНС