Тривогу дали після прильоту! Ракетний удар по навчальному закладу у Сумах забрав життя двох людей

Ввечері суботи, 29 липня, російські терористи обстріляли заклад освіти у місті Суми. В результаті цього двоє людей загинуло, а ще 20 отримали поранення.

На місці прильоту лежать уламки ракети із двигуном, проте тип самої ракети та її марку поки офіційно не було встановлено. Але є серійний номер та рік випуску ракети — 2019 рік.

Росіяни, до речі, у своїх каналах вчора казали, що вони вдарили іскандерами. Тобто, найімовірніше, що це і були саме іскандери, які українські радари, на жаль, не засікли. Через це повітряну тривогу в Сумах дали після того, як пролунав потужний вибух.

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Усі поранені зараз у лікарні. На місці продовжують працювати рятувальники, вони розбирають завали. Один із корпусів навчального закладу був повністю знищений.

Тут великотонні завали, тому що, як бачите, ось один із корпусів навчального закладу просто знищенний, майже нічого не залишилось, — розповідає з місця подій кореспондентка Олеся Боровик.

Небезпека обвалу залишається, тому людей із сусіднього гуртожитку поки що не пускають, хоча у них також є пошкодження, зокрема вибиті балконні рами та вибиті вікна.

Рятувальники та спеціальні служби все ще працюють на місці, намагаючись з’ясувати, чим саме вгатили по Сумах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про подробиці евакуації з Сумщини.

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