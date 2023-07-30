Тревогу дали по прилету! Ракетный удар по учебному заведению в Сумах унес жизни двух человек

Вечером субботы, 29 июля, российские террористы обстреляли учебное заведение в городе Сумы. В результате этого два человека погибли, а еще 20 получили ранения.

На месте прилета лежат обломки ракеты с двигателем, однако тип ракеты и ее марка пока официально не были установлены. Но есть серийный номер и год выпуска ракеты — 2019 год.

Россияне, кстати, в своих каналах вчера говорили, что они ударили искандерами. То есть, вероятнее всего, это и были именно искандеры, которые украинские радары, к сожалению, не засекли. Поэтому воздушную тревогу в Сумах дали после того, как раздался мощный взрыв.

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Все раненые сейчас в больнице. Два человека погибли. На месте продолжают работать спасатели, они разбирают завалы. Один из корпусов учебного заведения был полностью уничтожен.

Здесь многотонные завалы, потому что, как видите, вот один из корпусов учебного заведения просто уничтожен, почти ничего не осталось, — рассказывает корреспондентка Олеся Боровик с места событий.

Опасность обвала остается, поэтому людей из соседнего общежития пока не пускают, хотя у них также есть повреждения, в частности, выбиты балконные рамы и выбиты окна.

Спасатели и специальные службы все еще работают на месте, пытаясь выяснить, чем именно ударили по Сумам.

Напомним, ранее мы рассказывали о подробностях эвакуации из Сумской области.

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