Знову під жорстоким обстрілом С-300! Що відомо про вибухи у Харкові й області 31 липня

Російські військові продовжують завдавати ударів по мирному населенню України, демонструючи свою жорстокість та порушуючи будь-які правила. У ніч на 31 липня 2023 року Росія вчергове завдала удару по Харкову, про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вибухи у Харкові сьогодні: що відомо про обстріл 31 липня

За словами Синєгубова, близько опівночі росіяни ракетами С-300 обстріляли Харків. Зафіксовані влучання на території цивільного підприємства в Новобаварському районі міста. Зайнялися пожежі.

Охоронець підприємства зазнав поранень та був госпіталізований.

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За інформацією ДСНС, загальна площа пожежі склала близько 200 кв.м.

Обстріл Харківської області: що відомо

Олег Синєгубов повідомив, що в смт Великий Бурлук Куп’янського району близько опівночі російська ракета С-300 влучила в город приватного домогосподарства, пошкоджено приватний будинок та гараж. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Вчора ввечері ворог завдав ударів по селу Шийківка Ізюмського району. Пошкоджено приватний житловий будинок.

На жаль, загинула 74-річна жінка. 53-річна жінка та 76-річний чоловік зазнали поранення.

Крім того, протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Чугуївського, Богодухівського та Куп’янського районів. У Вовчанську пошкоджено чотири житлові будинки, зазнав поранення 84-річний чоловік.

У селі Тимофіївка Богодухівського району ворог скинув з БпЛА дві гранати. Пошкоджено два паркани, постраждалих немає.

Окупанти завдають ударів по всій території України. Раніше ми розповідали про удар по Запоріжжю, який забрав життя людей.

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Фото: ДСНС