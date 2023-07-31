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Знову під жорстоким обстрілом С-300! Що відомо про вибухи у Харкові й області 31 липня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 31 Липня 2023, 09:47
Вибухи у Харкові сьогодні, 31 серпня 2023: що відомо про вибухи й наслідки

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