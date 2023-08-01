Оккупанты нанесли удар по больнице и убили человека! Что известно о взрывах в Херсоне 1 августа

Сегодня утром, 1 августа 2023, была объявлена воздушная тревога по территории всей Украины. Российские военные нанесли удар по Херсону и убили человека, сообщили в Офисе генпрокурора.
Оккупанты атаковали Херсон 1 августа 2023 года около 11:00.
Во время очередного жестокого российского обстрела погиб врач-ЛОР херсонской больницы. Мужчина получил множественные осколочные ранения несовместимые с жизнью.
Во время очередного жестокого российского обстрела погиб врач-ЛОР херсонской больницы. Мужчина получил множественные осколочные ранения несовместимые с жизнью.
Также ранения получила медсестра медицинского учреждения. По словам, главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, у нее травмирована челюсть, ей уже оказывают помощь. Данные о количестве пострадавших уточняются.
При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что в результате российских обстрелов города было повреждено отделение хирургии Херсонской городской клинической больницы. Также поврежден автотранспорт.
Сейчас проводятся первоочередные мероприятия по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора.
Оккупанты не один день подряд обстреливают Херсон. Ранее мы рассказывали об атаке на Херсон 31 июля 2023 года.
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