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Оккупанты нанесли удар по больнице и убили человека! Что известно о взрывах в Херсоне 1 августа

Богдана Макалюк, редактор сайта 01 августа 2023, 12:24
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