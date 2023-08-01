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Окупанти завдали удару по лікарні й вбили людину! Що відомо про вибухи у Херсоні 1 серпня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 01 Серпня 2023, 12:24
Вибухи у Херсоні сьогодні 1 серпня 2023: що відомо про вибухи та наслідки

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Окупанти завдали удару по лікарні й вбили людину! Що відомо про вибухи у Херсоні 1 серпня
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