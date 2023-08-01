Сьогодні зранку, 1 серпня 2023 року, була оголошена повітряна тривога по території всієї України. Російські військові завдали удару по Херсону та вбили людину, про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Вибухи у Херсоні сьогодні: що відомо про обстріл 1 серпня 2023

Окупанти атакували середмістя Херсона 1 серпня 2023 року близько 11:00.

Під час чергового жорстокого російського обстрілу загинув лікар-ЛОР херсонської лікарні. Чоловік зазнав множинних осколкових поранень, несумісних з життям.

Також поранень зазнала медсестра медичного закладу. За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, у неї травмована щелепа, їй вже надають необхідну допомогу. Дані щодо кількості потерпілих уточнюються.

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За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що внаслідок російського обстрілу міста було пошкоджено відділення хірургії Херсонської міської клінічної лікарні.

Пошкоджено будівлю лікарні, автотранспорт. Зараз проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.

Окупанти завдали удару по лікарні й вбили людину! Що відомо про вибухи у Херсоні 1 серпня / 3 Фотографії

Окупанти не один день поспіль обстрілюють Херсон. Раніше ми розповідали про атаку на Херсон 31 липня 2023 року.

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Фото: Офіс генпрокурора, Андрій Єрмак