Криють вогнем усе місто! Російські окупанти б’ють по житлових кварталах Херсона — є постраждалі та загиблі

Нещадні обстріли Херсона російськими окупантами тривають увесь день. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Вранці 31 липня загарбники почали накривати вогнем житлові квартали міста. За даними керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, найбільше постраждали Корабельний район та центральна частина міста.

Олександр Прокудін зазначає, що станом на 18:05 у Херсоні 17 поранених та троє загиблих. Наймолодша з постраждалих — 16-річна дівчинка. Її доставили до лікарні в тяжкому стані.

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— Під ворожий обстріл у власній автівці потрапив 65-річний чоловік. Знайомий намагався доставити товариша до лікарні. Однак поранення виявилися надто тяжкими, медикам залишилося лише констатувати смерть, — написав Олександр Прокудін.

Відомо також, що 60-річний загиблий чоловік та шестеро травмованих — працівники комунального підприємства. Постраждали від обстрілів і п’ять волонтерів, які допомагали місцевим з ліквідацією наслідків обстрілів та підтоплення.

Така інтенсивність обстрілів повʼязана з ротацією ворожого війська на лівобережжі. РФ поповнила свої сили, яких до цього розбили наші ЗСУ. Знищать і цих, але треба трошки почекати!

Тому очільник Херсонської ОВА закликає місцевих жителів у найближчі кілька днів бути максимально обережними, адже обстріли окупантів не припиняються.

Наші Сили оборони докладають максимум зусиль, щоб вибити цю нечисть з нашої землі!

Пережили дев’ять місяців окупації, підрив російськими терористами Каховської ГЕС та лишаються під постійними обстрілами. Читай, як зараз виживає Херсонська область та де беруть воду мешканці.

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