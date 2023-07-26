Їм було важко дивитися на свої будинки! Як небайдужі допомагають відбудовувати оселі жителям Херсонщини

Рівненщина разом із 15 регіонами України продовжує відбудовувати понівечені окупантами громади на Херсонщині.

У рамках ініціативи Пліч-о-пліч кожна область взяла під опіку постраждалі села та відрядила туди будівельників, які зголосилися своїми руками підтримати людей, чиї будинки потрощили ворожі снаряди та ракети.

Робота кипить, господарства одне за одним відновлюються, а люди повертаються до своїх домівок.

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Голова Кочубеївської сільської військової адміністрації Людмила Костюк показує розтрощене російською ракетою приміщення сільської ради. Окупанти обстріляли його в робочий час, одна людина загинула, понад десятеро зазнали поранень.

Людмила згадує, що на той момент у селі базувався пункт Лікарів без кордонів. Вони й надали усім необхідну допомогу.

На початку вторгнення громада майже місяць була в окупації, роботи з відновлення чимало. Окупанти побили ракетами та снарядами багато домівок, людям після повернення було важко на них дивитися.

Зараз небайдужі вже відбудовують будинки жителів села Кочубеївка. За кілька тижнів із сотні осель відремонтували більш як половину.

Херсонщина пережила багато випробувань. Частина області досі перебуває в окупації. Раніше ми розповідали, як звільнена Херсонщина відновлюється після затоплення та окупації.

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