Херсонщина зараз: люди повертаються у село, що зруйноване на 95%, і як регіон оговтується після підриву Каховської ГЕС

Голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков розповів Яні Брензей в ефірі телемарафону про ситуацію на Херсонщині. Він поділився програмою відбудови села Посад-Покровського та зазначив, що туди вже почали повертатися люди.
Толоконніков розповів, що приблизно 95% населеного пункту зруйновано. Але нині це село вже готуються відбудовувати, оскільки воно підпадає під пілотний проект Краще, ніж було.
На місці зруйнованих будинків зводитимуть нове містечко Посад-Покровське за європейськими нормами. Зокрема це нові будинки, нові комунікації, будинок культури, дитячий садок, лікарня.
Одразу після звільнення населеного пункту у ньому жило приблизно 100 людей. Нині туди повернулося вже близько тисячі.
Одразу після звільнення населеного пункту у ньому жило приблизно 100 людей. Нині туди повернулося вже близько тисячі.
Люди мають змогу повертатися за шведською програмою цивільного захисту, за якою у Посад-Покровське доправили модульні будиночки, щоб вони могли ночувати не в розбитих будинках.
— Жителі зараз вже самі долучаються до відновлення села. Також дуже допомагають благодійні організації, і, звісно ж, держава. Чиновники неодноразово побували у населеному пункті й бачили усі руйнування на власні очі, — каже Толоконніков.
Голова прес-офісу Херсонської ОВА розповів, що вони продовжують ліквідовувати наслідки російського теракту і постійно викачують воду з підвальних приміщень. Крім того, людей постійно забезпечують усіма необхідними матеріалами, аби ті могли вичистити свої подвір’я і далі вже сміття, яке нанесла вода, вивозять комунальники.
Потроху вже й починають відновлювати хати, але, звісно, після того, як на місці побували комісії та склали акти руйнувань, з якими люди можуть отримати допомогу на відновлення.
Потроху вже й починають відновлювати хати, але, звісно, після того, як на місці побували комісії та склали акти руйнувань, з якими люди можуть отримати допомогу на відновлення.
— Так, там вже подали газопостачання майже у всі багатоквартирні будинки, у район Корабельний подали газ, також подали технічну воду і найближчим часом подадуть вже питну воду, оскільки зараз триває дезінфекція водопроводу, — поділився Олександр Толоконніков.
Також голова ОВА додав, що електропостачання потроху відновлюють, але там є проблема у тому, що під землю йшов високовольтний кабель. А отже треба більше часу для випробування цього кабелю, який був у воді довгий час.
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