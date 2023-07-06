Україна

Херсонщина зараз: люди повертаються у село, що зруйноване на 95%, і як регіон оговтується після підриву Каховської ГЕС

Діана Просяник, редакторка сайту 06 Липня 2023, 14:30

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