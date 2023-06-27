Оживити рідні міста. Мешканці Херсонщини героїчно повертаються додому

Російські окупанти не припиняють обстрілювати Херсонщину. Вранці вгатили по Антонівці — поранено молодого чоловіка. У самому Херсоні напередодні внаслідок влучання російського снаряда в будинок загинув 44-річний чоловік.

На правобережжі після підриву росіянами Каховської ГЕС залишаються підтопленими два населених пункти, а в обласному центрі розчищають наслідки потопу.

В оселі Дмитра — майже жодної вцілілої речі. Техніка, меблі — все піде на смітник. Він ще з грудня живе у квартирі доньки, бо кілька місяців тому сюди прилетіло. З цієї точки дуже близько до Дніпра. Росіяни, які по той бік, буквально закидають райони снарядами.

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Вулиця, де живе чоловік, покрита мулом. За брудом на листях дерев можна зрозуміти, куди дісталась вода. Одноповерхові будиночки затопило під дахи.

Щоб розібрати це все, тут посилено працюють комунальники. А ще багато волонтерів. Багато з них — із Волині.

Я там два дні був, то в мене мурашки по шкірі. А люди живуть вже скільки місяців, — ділиться враженнями волонтер Олександр.

Водночас лунає гучний вибух в іншому кінці міста. Чоловіки намагаються зрозуміти, куди прилетіло. Трохи згодом виявиться, що це вдарили по транспортному підприємству.

Зараз в області працюють комісії, які фіксують наслідки підтоплень. Від їхніх висновків залежить сума компенсацій. Всі, хто залишаються тут і допомагають місту вижити — герої.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, який вигляд має Каховське водосховище зараз.

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