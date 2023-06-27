Оживить родные города. Жители Херсона и области героически возвращаются домой

Российские оккупанты не прекращают обстреливать Херсонскую область. Утром ударили по Антоновке — ранен молодой человек. В самом Херсоне накануне в результате попадания российского снаряда в дом погиб 44-летний мужчина.

На правобережье после подрыва россиянами Каховской ГЭС остаются подтопленными два населенных пункта, а в областном центре расчищают последствия потопа.

В доме Дмитрия почти ни одной уцелевшей вещи. Техника, мебель – все пойдет на свалку. Он еще с декабря живет в квартире дочери, потому что несколько месяцев назад сюда прилетело. С этой точки очень близко до Днепра. Россияне по ту сторону буквально забрасывают районы снарядами.

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Улица, где живет мужчина, покрыта илом. По грязи на листьях деревьев можно понять, куда дошла вода. Одноэтажные домики затопило по крыши.

Чтобы разобрать все, здесь усиленно работают коммунальщики. А еще много волонтеров, в частности из Волыни.

Я там два дня был, так у меня мурашки по коже. А люди так живут уже сколько месяцев, – рассказывает волонтер Александр.

В это же время раздается громкий взрыв в другом конце города. Мужчины пытаются понять куда прилетело. Немного погодя окажется, что это ударили по транспортному предприятию.

Сейчас в области работают комиссии, фиксирующие последствия затоплений. От их выводов зависит сумма компенсаций.

Все, кто остался здесь, и помогает городу выжить – герои.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как выглядит Каховское водохранилище сейчас.

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