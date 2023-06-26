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Пустыня на месте большой воды. Как выглядит Каховское водохранилище сейчас

Виктория Мельник, редактор сайта 26 июня 2023, 19:30
Каховское водохранилище
Фото: Getty Images

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