Подрыв Каховской ГЭС, вызванный российскими оккупантами, изменил не только экологию нашего Юга, но и картографию. В результате уничтожения огромной плотины Каховское водохранилище, которое местные называли Каховским морем, — уничтожено.

Теперь место, где глубины воды достигали нескольких метров, превратились в пустыню.

Специалисты Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины несколько дней назад заявляли: Каховское водохранилище превратится в реку. В настоящее время вся земля покрылась глубокими трещинами, а место водохранилища превратилось в пустыню.

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Как выглядит Каховское водохранилище сейчас и какие площади остаются залитыми водой — в материале.

Как выглядит Каховское водохранилище сейчас

Ученые Украинского гидрометеорологического института обработали спектрозональные снимки территории Каховского водохранилища, предоставленные Европейским космическим агентством. По результатам исследований Каховское водохранилище осушилось на глубину десяти метров.

Из снимков также видно, как значительная часть поверхности стала коричневого цвета. Это значит, что водохранилище не только осушилось, но и физически превращается в пустыню.

Пустыня на месте большой воды. Как выглядит Каховское водохранилище сейчас / 2 Фотографии

Также ученые говорят, что сейчас мы можем наблюдать восстановление русла Днепра.

Таким образом, большая часть водохранилища в засушливый период года будет пересыхать, во влажный — будет наполняться водой, — пишут в НАН Украины.

Каховская ГЭС сейчас: фото

Пустыня на месте большой воды. Как выглядит Каховское водохранилище сейчас / 3 Фотографии

Сейчас многие археологи направляются на Каховское водохранилище, чтобы найти исторические памятники. Что было на месте водохранилища, мы писали в нашем другом материале.

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Фото: Getty Images.